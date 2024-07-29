CHP Milletvekili Aşkın Genç, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi

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(TBMM) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde, "Biz, 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' sözünü rehber edinmiş bir milletiz. Ancak bugün, bu milletin meclisinde, yaratılanı sevmeyen, onlara ölüm fermanı yazan bir düzenleme konuşuluyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, teklifin, hayvanların ölüm fermanı olduğunu belirtti.

Genç, konuşmasında şunları ifade etti:

"Bu değişiklik, sokaklarımızdaki masum canları ölümle karşı karşıya bırakmaktadır"

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan bu değişiklik, sokaklarımızdaki masum canların yaşam haklarını hiçe sayarak, onları tecrit ve ölümle karşı karşıya bırakmaktadır. Bizler burada sadece yasalar yapmak için değil, vicdanlarımızı da temsil etmek için bulunuyoruz. Hayvanlara karşı yapılan bu zulme sessiz kalmak, insanlık onuruna yakışmaz.

"Milletin meclisinde, yaratılanı sevmeyen, onlara ölüm fermanı yazan bir düzenleme konuşuluyor"

Biz, 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' sözünü rehber edinmiş bir milletiz. Ancak bugün, bu milletin meclisinde, yaratılanı sevmeyen, onlara ölüm fermanı yazan bir düzenleme konuşuluyor. Hep birlikte bu vicdansızlığa dur demeliyiz. Hayvanların yaşam haklarını koruyan, gerçekçi ve insani düzenlemeler yapmalıyız. Bu kanun teklifi, insanlık tarihine utançla geçecek bir düzenlemedir ve derhal reddedilmelidir."