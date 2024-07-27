CHP Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, engellilerin mali yükümlülüklerini eleştirdi

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Görme engelliler beyaz baston, fiziksel engelliler tekerlekli sandalye, işitme engelliler işitme cihazı kullanmaktalar. Ne yazık ki bunlar engellilerin yaşamı için zorunlu. Ancak, bazı mali yükümlülükleri de beraberinde getirmekte. Anayasamızın sosyal devlet ilkesi gereği bu mali yükümlülük aslında devlete aittir. İktidar, sosyal güvence altına alması gerekenleri bu tasarıdaki KDV yüküyle daha çok sıkıntıya sokmakta" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 8 yıldır engelli dernekleri ile çalıştığını aktaran Yanıkömeroğlu, engellilerin toplumda yer alabilmek için yaşamlarını kolaylaştıracak birtakım desteklere ihtiyaç duyduklarını anlattı. Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

"Görme engelliler beyaz baston, fiziksel engelliler tekerlekli sandalye, işitme engelliler işitme cihazı kullanmaktalar. Ne yazık ki bunlar engellilerin yaşamı için zorunlu. Ancak, bazı mali yükümlülükleri de beraberinde getirmekte. Anayasamızın sosyal devlet ilkesi gereği bu mali yükümlülük aslında devlete aittir. Yine Anayasa, engellilerin korunmasını, engellerin kaldırılmasını emreder. Çoğu ülkede, engellilerin ihtiyacı olan ürünler devlet tarafından ücretsiz verilmektedir. İktidar, sosyal güvence altına alması gerekenleri bu tasarıdaki KDV yüküyle daha çok sıkıntıya sokmakta. Kaldı ki hangi ürünün KDV kapsamına girip girmeyeceği de belirsizdir. Gelişen teknoloji, çıkan her yeni ürün listeyi değiştirebilir.

"Tasarıdaki 18. maddenin engelliler ile ilgili kısmı olumsuz sonuçlar doğuracaktır"

Hükümetin, gelir kaygısı ile yapmak istediği bu tür değişiklikler engelli haklarının kaybı anlamına gelmektedir. Milli Savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin vergilendirilmesi de aynı madde kapsamında ele alınmaktadır. Ülkemiz ulusal güvenliğin sağlanması hususunda ve savunma sanayinin geliştirilmesi noktasında ciddi bir adım atmıştır. Engellilerin ihtiyacı olan çoğu ürün maalesef yurt dışından ithal edilmektedir. Bu nedenle, tasarıdaki 18. maddenin engelliler ile ilgili kısmı olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Onları sosyal hayattan koparmaya dönük bu kanunun meclisten geçmesi, engelli vatandaşlarımızı derinden üzecektir. Engellilerin kullandığı araç ve gereçlerin yerli üretim tesislerinde üretilmesi hem ithalattan ülkemizi kurtaracak, hem de ürünlere daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır. Buna karşın ithalatın kısıtlanması ve KDV ile engellilerin mali yükümlülüğe sokulması doğru bir yaklaşım değildir.

Devletimiz, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin de tarafıdır. Bu sözleşme, açıkça devletleri engelli yaşamını kolaylaştıracak araç-gereçlerin temini için yükümlü kılar. Ülkemizde engelliler alanında üretim faaliyetleri yok veya yok denecek kadar az olduğu halde, teklifin böyle bir gündemle karşımıza çıkması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu hatadan dönülmelidir. Engelliler adına alınan araç-gereçlerin KDV istisnasının sürmesi gerekmektedir. Teklif metninde, emekçinin, emeklinin, dar gelirlinin ve engellilerin koşullarını iyileştirecek hiçbir düzenleme yoktur. Mevcut vergi sisteminin değiştirilmesi gerekirken,iktidar dolaylı vergileri artırmaya devam etmektedir."