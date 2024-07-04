CHP Milletvekili Bingöl, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili konuştu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bingöl, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili konuştu

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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AGİT-PA'nın Yaz Genel Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, İsrail'in saldırılarını durdurmanın en önemli çıkışının Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımak olduğunu belirtti.

04.07.2024 19:02
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (AGİT- PA), Bükreş'te yapılan Yaz Genel Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail - Filistin savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, "Tüm bu yapılanların sorumlusu, İsrail halkı değil Netenyahu ve yönetimidir. Bu kirli saldırıları durdurmanın en önemli çıkışı Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımak olacaktır" dedi.

AGİT- PA'nın Yaz Genel Kurulu çalışmaları Romanya'nın başkenti Bürkeş'te yapıldı. Toplantıya TBMM AGİTPA üyeleri katıldı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yaz Genel Kurulu çalışmaları kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, İsrail ile Filistin arasındaki savaşla ilgili konuştu.

Bingöl şunları söyledi:

"Biz AGİT- PA üyeleri olarak süslü cümlelerle kenara çekilemeyiz. AGİT olarak ölenlerin ardından sadece yas tutamayız. İsrail, 270 gündür acımasızca Filistinlileri katlediyor. Gazze'de bir savaştan bahsediliyor. Bu bir savaş değildir. Savaşın iki tarafı olur. Gazze'de 9 aydır masum halka saldıran, bomba yağdıran, işgal eden bir İsrail var. Bu durum, insanlıkla da Uluslararası Savaş Hukuku'yla da asla bağdaşmaz. Tüm bu yapılanların sorumlusu, İsrail halkı değil Netenyahu ve yönetimidir. Görüyoruz ki İsrail'in saldırılarını destekleyen ülkelerde dahi, başta gençler her gün İsrail'i Netanyahu'yu kınıyor, Filistin'i destekliyorlar. Bu kirli saldırıları durdurmanın en önemli çıkışı Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımak olacaktır. İnsanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birisi 2. Dünya Savaşı'dır. ve sorumlusu Hitler, tarihin karanlık sayfasına gömülmüş, bir nefret objesi olmuştur. Netenyahu da yaptıkları ile karanlığın çöplüğüne gömülecektir. Katledilenler sadece Filistinli kadınlar çocuklar değildir, insanlık katlediliyor. Bu suça hiç kimse ortak olmamalıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın dikkat çektiği gibi bu bir jenosittir. Öyleyse kahrolsun jenosist, yaşasın dünya halklarının kardeşliği."

Bingöl, toplantıyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda da "Delegasyonumuzla birlikte Genel Kurul'da, Siyasi İşler ve Güvenlik Komitesi ile Ekonomi İşler, Bilim, Teknoloji ve Çevre Komitesi toplantılarında üye ülkelerin parlamenterlerine görüşlerimizi aktardık" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bingöl, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Bingöl, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili konuştu - Son Dakika
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