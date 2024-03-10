CHP Milletvekili: Camilerin Siyasi Propaganda Amacıyla Kullanılması Laikliğe Darbedir - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Camilerin Siyasi Propaganda Amacıyla Kullanılması Laikliğe Darbedir

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki cami hoparlörlerinden AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayının programlarının anons edildiğini belirterek, bu durumun seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar partisinin çaresizliğini gösterdiğini söyledi. Bülbül, camilerin siyasi propaganda amacıyla kullanılmasının laikliğe darbe olduğunu vurguladı.

10.03.2024 15:47  Güncelleme: 16:52
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CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Eymir ve Yazıkent mahallelerindeki cami hoparlörlerinden AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayının katılacağı programların anons edildiğini belirterek, bunun seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar partisinin çaresizliğini gösterdiğini vurguladı.

Süleyman Bülbül, yaptığı açıklamada, Bozdoğan'ın Eymir ve Yazıkent mahallelerindeki camilerden, "Mahallede yapılması planlanan istişare toplantısına AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AKP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı ve MHP İl Başkanı katılım sağlayacaktır. Katılmak isteyen vatandaşlar için Eymir'den araçlar kaldırılacaktır." şeklinde anons yapıldığını kaydetti.

Bu anonsların seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar partisinin çaresizliğini gösterdiğini vurgulayan Bülbül, "Dini siyasete alet ederek, ibadethaneleri seçim bürosuna çevirmeye kalkmak kabul edilemez. Camilerden AKP'li belediye başkan adaylarının programlarıyla ilgili duyuru anonsu yapmak kabul edilemez. Camileri siyasi propaganda yapmakta kullanmak, seçim ofisi olarak görmek çaresizliğin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"LAİKLİĞE DARBE"

Camiler için bağış toplanırken insanların siyasi tercihlerine bakılmadığını, bu anonsların yapılmasının insanları ayrıştırmak olduğunu belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Camilerin propaganda yapması, protesto mekanına dönüştürülmesi birilerini memnun edecektir fakat bu yapılanlar aslında laikliğe bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu zamandan bu zamana kadar dinin siyasallaştırılmasına karşı çıkmış, devletin din ve siyaset karşısında eşit mesafede olmasını savunmuştur. Bu doğrultuda, yapılan anonsu ya da olası başka bir eylemi asla kabul etmiyor ve din ile siyaseti karıştırarak birilerinin amacına hizmet edilmesini doğru bulmuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Camilerin Siyasi Propaganda Amacıyla Kullanılması Laikliğe Darbedir - Son Dakika

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