CHP Milletvekili Ednan Arslan, Üniversitelerin Seçim Gününe Sınav Koymasını Eleştirdi

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "1 Nisan sabahına sınav koyan bazı üniversiteler var. Gençlerimiz sınava gitmekle, seçime gitmek arasında bir tercihe zorlanıyorlar. 'Seçilme yaşını 18'e indirdik' diyen iktidarın dikkatini çekmek istiyorum. Seçme-seçilme hakkı anayasal bir haktır. Bu anayasal hakkın kullanımını zorlaştıracak engelleri bir an önce kaldırmak da iktidarın ve YÖK'ün görevidir. Yetkilileri göreve çağırıyorum" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, bazı üniversitelerin 1 Nisan Pazartesi gününe vize sınavı koymasıyla ilgili açıklama yaptı. Arslan, şunları söyledi:
"Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Dört gün sonra tüm Türkiye sandığa gidip tercihini yapacak. ve kendilerini beş yıl boyunca beldelerinde, ilçelerinde, illerinde ve büyükşehirlerinde yönetecek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecekler. Ancak bazı haber kanallarında, internet sitelerinde rastladığımız şekliyle 1 Nisan sabahına sınav koyan bazı üniversiteler var. Gençlerimiz sınava gitmekle, seçime gitmek arasında bir tercihe zorlanıyorlar. 'Seçilme yaşını 18'e indirdik' diyen iktidarın dikkatini çekmek istiyorum. Öğrencilerimiz kendi illerinde onları yönetecek olan, beş yıllığına görev yapacak olan belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitmek istiyorlar. Ama 1 Nisan sabahına sınav koyan üniversiteler nedeniyle seçimlere maalesef katılamayacaklar. YÖK'ün ve iktidarın bir an önce bu konuda gerekli tedbirleri alarak bu sınavları ileri tarihe ertelemesi ve gençlerimizin de gönül rahatlılığıyla illerine, ilçelerine giderek, seçime katkı koyarak demokrasimizi güçlendirmek adına seçimlerini yapmaları gerekiyor. Bu fırsatı onların elinden alamayız. Çünkü seçme-seçilme hakkı anayasal bir haktır. Bu anayasal hakkın kullanımını zorlaştıracak engelleri bir an önce kaldırmak da iktidarın ve YÖK'ün görevidir. Yetkilileri göreve çağırıyorum."
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