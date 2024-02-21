CHP Milletvekili Gürer, esnaf ve çiftçilerin emeklilik prim gün sayısının düşürülmesini istedi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnaf ve çiftçilerin 9000 gün olan emeklilik prim gün sayısının 7200 güne çekileceğine ilişkin verilen sözün tutulmasını istedi. Küçük esnafların yaşadığı sorunları anlatan Gürer, "İktidar, esnafın içinde bulunduğu durumu seyrediyor. Bir an önce en azından emeklilik için prim gün sayısı düşürülmeli. Ayrıca, esnaf krediyle işi döngü olarak sürdürüyor, esnafın öz sermayesinde sıkıntısı var; bu durum sürdürülebilir bir durum değil" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada esnaf ve çiftçilerin 9000 gün olan emeklilik prim gün sayısının 7200 güne çekilme sözünün tutulmasını istedi. Küçük esnafların yaşadığı sorunları anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Merkez, Çiftlik, Çamardı, Altunhisar ve Bor ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu ve esnafın sorunlarının arttığını ifade etti.

"BÖYLE GİDERSE İŞLERİ BIRAKMAK DURUMUNDA KALACAĞIZ"

Gürer, "Küçük esnafımız daralan işleri nedeniyle kira ödemekte zorlanıyor, BAĞ-KUR primlerini dahi ödeyemez duruma düşmüşler. Esnaflarımız acilen emeklilik için 9000 gün olan prim 7200 gün sayısının 7200 güne düşürülmesi sözünün yerine getirilmesini istiyorlar. Bu anlamda, esnafımız 'Gün günü aratıyor. Sattığımız ürünü sattığımız fiyatla dahi alamıyoruz. Akaryakıt giderleriyle, kira gideriyle, dükkanın diğer giderleriyle yaptığımız iş artık bizi zorlamaya başladı, böyle giderse işleri bırakmak durumunda kalacağız' diyorlar" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE EMEKLİLİK İÇİN PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ"

Gürer, iktidara sorunlara çözüm üretmesi çağrısı yaptı. Gürer "İktidar, esnafın içinde bulunduğu durumu seyrediyor. Bir an önce en azından emeklilik için prim gün sayısı düşürülmeli. Ayrıca, esnaf krediyle işi döngü olarak sürdürüyor, esnafın öz sermayesinde sıkıntısı var; bu durum sürdürülebilir bir durum değil" dedi.