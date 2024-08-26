CHP Milletvekili Hatay'da ÇED Raporu Olmadan Açılan Taş Ocağı ve Maden Tesislerine Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Hatay'da ÇED Raporu Olmadan Açılan Taş Ocağı ve Maden Tesislerine Dikkat Çekti

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da 'ÇED gerekli değildir' raporu alarak açılan taş ocağı ve maden tesislerinin halk sağlığına olumsuz etkileri olduğunu belirterek iktidarı eleştirdi.

26.08.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da mayıs ayından bu yana 'ÇED gerekli değildir' raporu alarak yaklaşık 25 taş ocağı ve maden tesisinin açıldığını belirterek, "İktidar, depremi gerekçe göstererek 'afsalt, beton, taş ocağı ihtiyacımız var' diyerek bu kararları alıyor. 5-10 yıl sonra yaşanacak ölümlerden, kanser vakalarından, partiküllerin ciğerlere nüfuz etmesi sonucu doğacak sağlık problemlerinden kim sorumlu tutulacak" dedi.

Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da "ÇED Gerekli Değildir" raporlarını alarak faaliyet izni verilen taş ve maden ocaklarının halk sağlığı için olumsuz etkilere dikkat çekti. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini de belirten Yıldırım Kara, "Hatay'ın her köşesinde yurttaşlarımız, çevrelerini kirleten unsurlara karşı mahallelerini ve doğalarını korumak için mücadele ederken, ÇED raporları olmadan ve 'Halka Katılım Toplantıları' yapılmadan alınan bu kararlar, adeta bir kuşatma gibi. Bu tesisler, genellikle yoğun çevre kirliliğine yol açan taş ocağı, kalker, karma-eleme, cüruf geri kazanım ve hazır beton santrali gibi işletmeler. Bu faaliyetler, çevrede yaşayan yurttaşlarımızı tozdan dolayı pencerelerini açamaz hale getiriyor, su kaynaklarını ve toprakları geri dönülemez şekilde kirletiyor" diye konuştu.

"İktidar, bunun hem Hatay halkına hem de çevremize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini farkına varmalıdır"

Hatay'ın eski günlerine dönebilmesi için doğasına sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Yıldırım Kara şunları ifade etti:

"Konut yapımı için bu yıl oldukça iyi hasat veren, yurttaşımızın çoğu zaman tek geçim kaynağı olan zeytinlikler habersiz bir şekilde sökülüyor, yine gündüz saatlerinde haftasonu kirletici tesislerin yapımı için patlatma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hatay'ımızın kalkınması için zeytinliklerden bereketli tarım arazilerine, doğal güzelliklerden su kaynaklarına, tarihi zenginliklere kadar her unsuru dikkatle korunup iyileştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yıllar boyu yanı başımızda bulunan, ata mirası doğal varlıklarımızı yine bir yıkımla karşı karşıya kalacak. İktidar, bunun hem Hatay halkına hem de çevremize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini farkına varmalıdır."

Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- 6 S¸ubat Depremlerinden bugu¨ne degˆin Hatay İli'nde, "C¸ED Gerekli Degˆildir" kararı verilerek kac¸ tas¸ ocagˆı ve maden tesisine izin verilmis¸tir?

2- Tesis ac¸ılımı ic¸in gerc¸ekles¸tirilen patlatmaların gu¨ndu¨z- hafta sonu gibi insanların gu¨nlu¨k yas¸amına direkt etki edebilecek zaman aralıklarında yapılıyor olması can ve mal gu¨venligˆini tehdit ettigˆinden so¨z konusu olan ocaklarda bu patlatma faaliyetleri denetlenmis¸ midir? Denetlenmis¸ ise cezai mu¨eyyide uygulanmıs¸ mıdır?

3- Tesislere yakın yerles¸im alanlarında yapılan patlatmalar sonrası yas¸anan toz bulutlarından ve hava kirliligˆinden kaynaklı halk sagˆlıgˆı sorunlarının, sagˆlık etki maliyetlerinin faturasını kim o¨deyecektir?

Kaynak: ANKA

Nermin Yıldırım Kara, Milletvekili, Maden, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Hatay'da ÇED Raporu Olmadan Açılan Taş Ocağı ve Maden Tesislerine Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Hatay'da ÇED Raporu Olmadan Açılan Taş Ocağı ve Maden Tesislerine Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement