CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fındık Üreticilerinin Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüşe Devam Ediyor

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Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil bambaşka bir şey istedi

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekmek için Gürgentepe'deki fındık bahçesinden Ordu'nun merkezine doğru başlattığı 100 kilometrelik yürüyüşüne devam ediyor. Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kokarca böceğiyle mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamaya, "Üreticinin zararını karşılayın, üreticinin yiyecek ekmeği kalmadı. Bütün varlığını fındığa harcadı ama masrafının yarısını bile karşılamıyor" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticilerinin kokarca böceği nedeniyle yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş başlattı. Eylemin ikinci gününde Ordulu fındık üreticileriyle birlikte yürüyen Adıgüzel şunları söyledi:

"Dünden beri sesleniyoruz nihayet Tarım Bakanlığı sesimizi duymuş olmalı. 300 bin samuray arısı salacağını böyle bir çalışma yapacağını söylemiş ama sizin arı saldığın bahçede verim yüzde 20-25, bunları takip etmiyor musunuz. Bu iş sadece arıyla olacak iş değil. Kimyasal mücadeleyi finanse ederek, köylüyle beraber organize ederek, ziraat odalarıyla, belediyelerle topyekun yapmanız lazım. Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır dün bir kampanya başlattı, 'kokarca kilosuna getirin 250 lira ben vereyim dedi. Sizin 10 yıldır verdiğiniz destek 170 lira benim belediye başkanımın kokarcaya verdiği 250 lira. Üreticinin zararını karşılayın, üreticinin yiyecek ekmeği kalmadı. Bütün varlığını fındığa harcadı ama masrafının yarısını bile karşılamıyor. Tüccara gidiyor, fındık taban fiyatı 132 lira, tüccar 60 lira veriyor. Hiç 130 liradan satan duymadım. Tüccarlar da fırsatçılık yapıyor. Dolayısıyla üreticinin zararını karşılamak için bu bölgeyi derhal afet kapsamına alın. Madem sesimizi duydunuz, adam gibi gereğini yapın"

Kokarcanın sadece fındığına zararlı olmadığını söyleyen Adıgüzel, ayva, hurma, elma ağaçlarına zarar verdiğini söyledi. Adıgüzel, "Bu bir milli mücadeledir, topyekun seferberlik gerekiyor" dedi.