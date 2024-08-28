CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fındık Üreticilerinin Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüşe Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fındık Üreticilerinin Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüşe Devam Ediyor

Geniş Video İzle

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticilerinin kokarca böceği nedeniyle yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş başlattı. Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mücadeleyle ilgili açıklamasına tepki göstererek üreticinin zararını karşılanmasını istedi.

28.08.2024 13:35  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekmek için Gürgentepe'deki fındık bahçesinden Ordu'nun merkezine doğru başlattığı 100 kilometrelik yürüyüşüne devam ediyor. Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kokarca böceğiyle mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamaya, "Üreticinin zararını karşılayın, üreticinin yiyecek ekmeği kalmadı. Bütün varlığını fındığa harcadı ama masrafının yarısını bile karşılamıyor" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticilerinin kokarca böceği nedeniyle yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş başlattı. Eylemin ikinci gününde Ordulu fındık üreticileriyle birlikte yürüyen Adıgüzel şunları söyledi:

"Dünden beri sesleniyoruz nihayet Tarım Bakanlığı sesimizi duymuş olmalı. 300 bin samuray arısı salacağını böyle bir çalışma yapacağını söylemiş ama sizin arı saldığın bahçede verim yüzde 20-25, bunları takip etmiyor musunuz. Bu iş sadece arıyla olacak iş değil. Kimyasal mücadeleyi finanse ederek, köylüyle beraber organize ederek, ziraat odalarıyla, belediyelerle topyekun yapmanız lazım. Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır dün bir kampanya başlattı, 'kokarca kilosuna getirin 250 lira ben vereyim dedi. Sizin 10 yıldır verdiğiniz destek 170 lira benim belediye başkanımın kokarcaya verdiği 250 lira. Üreticinin zararını karşılayın, üreticinin yiyecek ekmeği kalmadı. Bütün varlığını fındığa harcadı ama masrafının yarısını bile karşılamıyor. Tüccara gidiyor, fındık taban fiyatı 132 lira, tüccar 60 lira veriyor. Hiç 130 liradan satan duymadım. Tüccarlar da fırsatçılık yapıyor. Dolayısıyla üreticinin zararını karşılamak için bu bölgeyi derhal afet kapsamına alın. Madem sesimizi duydunuz, adam gibi gereğini yapın"

Kokarcanın sadece fındığına zararlı olmadığını söyleyen Adıgüzel, ayva, hurma, elma ağaçlarına zarar verdiğini söyledi. Adıgüzel, "Bu bir milli mücadeledir, topyekun seferberlik gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mustafa Adıgüzel, Milletvekili, Ordu, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fındık Üreticilerinin Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüşe Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
20:19 Aliyev’in eski yakın korumasıydı Tatil için geldiği Türkiye’de ölü bulundu Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu
19:21 Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa paraya para demeyecek Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa paraya para demeyecek
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:49 Zelenskiy duyurdu: Ukrayna’nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı Zelenskiy duyurdu: Ukrayna'nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı
18:49 ABD’de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı ABD'de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 14:45:02. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fındık Üreticilerinin Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Yürüyüşe Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement