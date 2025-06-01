CHP Milletvekili Mustafa Erdem: İmamoğlu\'na Yapılan Haksızlık Sona Erene Kadar Mücadeleye Devam

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(ANTALYA) - CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, "İmamoğlu'na ve beraberinde meclis üyelerine, diğer belediye başkanlarımıza yapılan haksızlık sona erene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Antalya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"19 Mart'tan itibaren İmamoğlu'na yapılan haksız, hukuksuz süreçle ilgili halk iradesine sahip çıkmak için genel başkanımız bütün illerde miting yapıyor, halkla buluşuyor. Antalya, büyük bir coşkuyla genel başkanımızı karşılıyor. 100 binin üzerinde kişinin olduğu söyleniyor. İmamoğlu'na ve beraberinde meclis üyelerine, diğer belediye başkanlarımıza yapılan haksızlık sona erene kadar mücadelemize devam edeceğiz."