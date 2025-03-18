CHP Milletvekili Okan Konuralp'ten İmamoğlu'nun Diploma İptaline Tepki

(ANKARA)- CHP Milletvekili Okan Konuralp, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Konuralp, "Diploma iptali kararı, Erdoğan rejiminin pusu kuran, kanunları yok sayan, hukuku ayaklar altına alan, adaletsizlik üreten vasfının son örneğidir." dedi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İstanbul Üniversitesi'nin bu kararına tepki gösterdi. Konuralp şunları kaydetti:

"Diploma iptali kararı, Erdoğan rejiminin pusu kuran, kanunları yok sayan, hukuku ayaklar altına alan, adaletsizlik üreten vasfının son örneğidir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar! Biz kazanacağız!"