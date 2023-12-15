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CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Türkiye'de Çifte Standart Var - Son Dakika
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CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Türkiye'de Çifte Standart Var

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de çifte standart olduğunu belirterek, ak çocuklar ile aç çocuklar arasındaki uçurumu vurguladı. Arpacı, ekonomik standartların altüst olduğu, faiz artışları ve servet transferleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Türkiye\'de Çifte Standart Var
15.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:20
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CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu'nda, "Türkiye'de ak çocuklar ve bir de aç çocuklar var. Ak çocuklar pudra şekerleriyle lüks arabalarda gezerken, bunları birilerinden aldıkları kuvvetle hiç utanmadan sosyal medyada paylaşırken diğer tarafta bu ülkede düzenli olarak bir öğün yemek yiyemeyen aç çocuklar var. Üniversiteyi kazandığı halde yurt bulamayan, yüksek kiralar nedeniyle ev tutamayan, barınamayan çocuklar var. Yurt buldu diyelim ama yurtların asansöründe yaşamını yitiren çocuklarımız var" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Türk Standartları Enstitüsü bütçesi üzerine söz alan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE STANDART VARSA O DA ÇİFTE STANDARTTIR"

"Bugün bu kürsüye CHP grubum adına Türk Standartları Enstitüsü'nün bütçesini konuşmak için çıktım fakat Türkiye'de standart kaldı mı? Türkiye'de standart varsa o da çifte standarttır. Örnek vereyim; Türkiye'de ak çocuklar ve bir de aç çocuklar var. Ak çocuklar pudra şekerleriyle lüks arabalarda gezerken, bunları birilerinden aldıkları kuvvetle hiç utanmadan sosyal medyada paylaşırken, diğer tarafta bu ülkede düzenli olarak bir öğün yemek yiyemeyen aç çocuklar var. Üniversiteyi kazandığı halde yurt bulamayan, yüksek kiralar nedeniyle ev tutamayan, barınamayan çocuklar var. Yurt buldu diyelim ama yurtların asansöründe yaşamını yitiren çocuklarımız var.

Ekonomik standartları altüst edilmiş bir ülke var. Seçime kadar nas, seçim geçtikten sonra faiz artışları var. Faiz yükselmeyecek diye değişken faizli kredi kullandırılıp şu an faiz yükü altında ezilen, aldatılan insanlarımız var. Bir gecede kur korumalı mevduat diye ortaya atılan bir sistem ve onun üzerinden gerçekleşen servet transferleri var. Şu an dolar 12, mazot 15 TL olabilirdi, ihracat rekorları kırıyor olabilirdik ama tek adam rejiminin standartları ülkeyi ne hale getirdi? İhracatçı, sanayici ithalat yaptığı ve döviz ihtiyacı olduğu halde ihracat bedelini bozdurmak zorundayken hesabında milyon dolarları tutan insanlar var ve bu milyon dolarları bavullarla istedikleri anda çekip yüzde 250 faiz alabilen tefeci futbolcular var.

"TEFECİLİK SUÇTUR, SUÇ İŞLEYEN BİZİM ÇOCUKLARA NEDEN VERGİ İNCELEMESİ YAPILMIYOR?"

Tefecilik suçtur. Suç işleyen bizim çocuklara neden vergi incelemesi yapılmıyor? Diğer tarafta ise görevini yaptığı için hapse atılan gazeteciler var bu memlekette. Bir tarafta binlerce kilo uyuşturucuyu gümrüklerden geçirip yurda sokanlar var, diğer tarafta aynı gümrüklerden basit kilo farklarından dolayı ürünlerin ithalatında sıkıntı yaşayan ve binlerce lira ceza yiyen sanayiciler var. 'Türk imalatçısına destek olacağız' diye çıkardığınız damping vergilerine Türkiye'de üretimi olmayan iplikleri de dahil ederek zarar verdiğiniz, işini, siparişini kaybeden üreticiler var. Bu ülkede ne olduğu belli olmayan insanlara yeşil, gri pasaport verip geçiş üstünlüğü sağlanırken bu politikalarınız nedeniyle vize alamadığı için fuarlara gidemeyen iş insanları var.

Bir yanda buğdayları yüksek fiyattan alıp sıra beklemeyen yandaşlar var, diğer yanda malları Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kabul edilmeyen, parası ödenmeyen çiftçiler var. Bu ülkede Avrupa'ya verilen yeşil dönüşüm sözleri var ama diğer tarafta Akbelen'de çevre katliamı var. Dört-beş maaşlı Ak Parti bürokratları var, diğer yanda 7 bin 500 lirayla yaşamaya çalışan emekliler var. Bu ülkede şiddet var; sizlerden aldığı güçle sağlıkta, sporda, birçok alanda işini yapmaya çalışan dürüst, namuslu kişilere şiddet var. Bu dünyada Filistin gerçeği var. Ne yazık ki bu konuda bile standardınız yok, sizlerin ikiyüzlü politikaları var. Bir yanda Filistin'in yanında olduğunu söyleyen ama İsrail limanına giden, gelen ticaret gemilerinin sayısını açıklamayan Bakan var."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Türkiye'de Çifte Standart Var - Son Dakika


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