CHP Milletvekili Tahsin Becan, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören kanun teklifini eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tahsin Becan, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören kanun teklifini eleştirdi

CHP Milletvekili Tahsin Becan, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören kanun teklifini eleştirdi

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu sokak hayvanlarının öldürülmesi yolunu açan kanun teklifini eleştirerek, teklifin yasalaşması halinde büyük bir hayvan katliamı yaşanacağını belirtti. Becan, hayvanların korunmasıyla ilgili Anayasa ve uluslararası anlaşmaların yükümlülükler getirdiğini vurgulayarak, kısırlaştırma yönteminin en uygun çözüm olduğunu ve bu yöntemin neden terk edildiğini sordu. Ayrıca, teklifte üretim, satış ve ithalat yasağına dair bir değişiklik olmamasını ve mevcut hayvanların kullanıldığı sirklerin kapatılmamasını eleştirdi.

17.07.2024 10:53
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(ANKARA) - CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu sokak hayvanlarının öldürülmesi yolunu açan kanun teklifini eleştirerek "Teklifin bu şekilde yasalaşması halinde görülmemiş bir hayvan katliamı yaşanacaktır" dedi.

Tahsin Becan, AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu ve bugün komisyonda görüşülmeye başlanacak olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi. Becan, yaptığı açıklamada; havyanların korunmasıyla ilgili Anayasa'da doğrudan bir hüküm olmasa da Anayasa'nın 45. ve 56. maddelerinde yer alan, "herkesin sağlıklı, dengeli, yaşanılabilir ve planlı bir çevrede yaşama hakkının" devlete, hayvanların korunmasına yönelik yükümlülükler getirdiğini söyledi.

Becan, Türkiye'nin bu konuda taraf olduğu uluslararası anlaşmaların bağlayıcılığının da dikkate alınması gereken bir diğer husus olduğunu da hatırlattı. Becan, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın işin maliyetini ve sorumluluğunu yerel yönetimlere yükleyip, işin içinde sıyrılmaya çalıştığını öne sürdü.

Becan, şunları söyledi:

"Her şeyden önce, teklifin bu şekilde yasalaşması halinde görülmemiş bir hayvan katliamı yaşanacaktır. Akla, mantığa ve vicdana sığmayan bu teklif, 2004'te yürürlüğe giren 5199 sayılı Kanunun 20 yıllık uygulaması dikkate alındığında neredeyse hiç uygulanmamış kısırlaştırma yönteminin bugüne kadar neden denenmediği açıklanmaya muhtaç bir sorudur.

"Kısırlaştırma insan ve çevre sağlığı için en uygun çözüm"

Ayrıca, kısırlaştırma yönteminin çevre ve insan sağlığı açısından en uygun çözüm olduğu, 2019'da tüm partilerin oy birliği ile yayımladığı Hayvanların Haklarının Korunmasına İlişkin Meclis Araştırması Komisyonu Raporu"nda da ifade edilmişken neden şimdi terk edilmektedir?

Kaldı ki üzerinde uzlaşılan 50 maddelik çözüm önerileri olan söz konusu raporun, yasa teklifi hazırlığında dikkate alınmamasının, iktidarın ve mensubu vekillerinin sorunu çözme iradesinde olmadığının ve politik tercihlerinin öldürmek mi yaşatmak mı olduğunun cevabıdır."

"Neden teklifte üretim, satış ve ithalat yasağına dair bir değişiklik yok?"

Becan, 5199 sayılı Kanunun mevcut eksikler yerine geri dönüşü olmayan hayvan katliamları ile altından kalkılamayacak yeni çok büyük sorunlar doğuracağını da ifade ederek, "Örneğin sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması adına üretim, satış ve ithalat yasağına dair bir değişiklik neden yasa teklifinde bulunmamaktadır? Neden su canlıları ile kara hayvanlarının avcılığa karşı korunmasına ilişkin hiçbir iyileştirme içermemektedir? Yine, halihazırda var olan hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile parklarının kapatılmamasının da, teklifin büyük bir kusuru olduğunu da belirtmek gerek" dedi.

Kaynak: ANKA

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