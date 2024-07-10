CHP Milletvekili Tayfun Kahraman'ın tedavisi için Adalet Bakanı'na çağrı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tayfun Kahraman'ın tedavisi için Adalet Bakanı'na çağrı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Gezi Davası'ndan hükümlü MS hastası Tayfun Kahraman'ın tedavisi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Kılıç, cezaevlerinin intikam aracı olarak kullanılmamasını ve Kahraman'ın hastane raporunun gereğinin yerine getirilmesini istedi. Kılıç, aksi halde olumsuz sonuçlardan Bakanlığın sorumlu olacağını belirtti. Kılıç, ayrıca Tunç'a Kahraman'ın durumuyla ilgili sorular da yöneltti.

10.07.2024 16:24
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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Gezi Davası'ndan hükümlü MS hastası Tayfun Kahraman için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Kılıç, "Cezaevlerini intikam aracı olarak kullanmaktan vazgeçin. Tayfun Kahraman'ın tedavisi için hastane raporunun gerekleri bir an önce yerine getirilmesini sağlayın. Aksi halde doğacak olumsuz sonuçlardan Bakanlığınız sorumlu olacaktır" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, Gezi Davası kapsamında 27 aydır cezevinde olan MS hastası Tayfun Kahraman için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin verdiği raporun uygulanmaması üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru önergesi verdi. Kılıç, şunları söyledi:

"Gezi davası kapsamında haksız ve hukuksuz bir şekilde tam 27 aydır cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman, maalesef aylardır cezaevinin keyfi uygulamaları nedeniyle büyük sağlık sorunları ile karşı karşıya. Tayfun Kahraman, 2005 yılından bu yana MS hastası. Yıllardır da Cerrahpaşa Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda tedavi görüyor. Her üç ayda bir hastaneye giden Kahraman'ın hastane sevki, el ve ayaklarındaki güçsüzlüğe rağmen jandarma eşliğinde elleri kelepçeli bir şekilde yapılıyor. Sağ el ve sağ bacakta güçsüzlüğe yol açan ataklar geçiren Kahraman için, ilaçlar kadar elzem olan bir şey daha var ki o da düzenli egzersiz. Ancak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Kahraman'ın her gün egzersiz yapması gerekir raporları Silivri cezaevi yönetimi tarafından tam 27 aydır işleme alınmıyor. Tayfun Kahraman'ın sadece bir gün, bir saat egzersiz hakkı var. Bu kısıtlama onun hastalığının daha da ilerlemesine neden oluyor. Cezaevi, bu talebin yerine getirilememesinin nedeni olarak organizasyon yetersizliğini öne sürüyor. En büyük cezaevini biz yaptık diye övünenler, sıra mahkum haklarına gelince sınıfta kalıyorlar.

Adalet Bakanı'na sesleniyorum: Cezaevlerini intikam aracı olarak kullanmaktan vazgeçin. Tayfun Kahraman'ın tedavisi için Hastane raporunun gerekleri bir an önce yerine getirilmesini sağlayın. Aksi halde doğacak olumsuz sonuçlardan Bakanlığınız sorumlu olacaktır."

"Tayfun Kahraman hakkındaki hastane raporunun gereği yerine getirilecek midir?"

Sevda Erdan Kılıç'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu sorular yer aldı:

"Tayfun Kahraman'ın üç ayda bir gerçekleşen hastane sevkine, jandarma kontrolünde elleri kelepçeli bir şekilde getirilip, götürlmesi konusunda bilginiz bulunmakta mıdır?

Tayfun Kahraman'ın MS hastalığı nedeniyle cezaevinde hasta takibi yapılabilmekte midir?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kahraman için 'Hastanın mevcut MS hastalığında egzersiz ve hareket en az kullanılan tedaviler kadar önemli olup, Tayfun Kahraman'ın düzenli her gün spor saatlerinin ayarlanması ve egzersiz yapmasının sağlanması rica olunur' denmesine karşın, egzersiz günleri neden doktor raporuna uygun hale getirilmemiştir?

Cezaevi egzersiz günlerine ilişkin olarak 'organizasyonel yetersizlik' gerekçesini öne sürmüştür. Cezaevi'nde hasta mahkumlara uygun koşulların sağlanamaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tayfun Kahraman hakkındaki hastane raporunun gereği yerine getirilecek midir? Bununla ilgili olarak Bakanlığınız ne yapacaktır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tayfun Kahraman'ın tedavisi için Adalet Bakanı'na çağrı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Tayfun Kahraman'ın tedavisi için Adalet Bakanı'na çağrı - Son Dakika
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