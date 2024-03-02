CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Emeklilere İndirim ve İkramiye Öngören Kanun Teklifi Sundu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Emeklilere İndirim ve İkramiye Öngören Kanun Teklifi Sundu

CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Emeklilere İndirim ve İkramiye Öngören Kanun Teklifi Sundu

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, emeklilere elektrik, su ve doğal hizmetlerinin en az yüzde 40 indirimli olmasını, emeklilerin kamu hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasını ve bayramlarda asgari ücret kadar ikramiye verilmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

02.03.2024 20:14  Güncelleme: 20:27
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CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Umut Akdoğan, emeklilere elektrik, su ve doğal hizmetlerinin en az yüzde 40 indirimli olmasını, emeklilerin kamu hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasını ve bayramlarda asgari ücret kadar ikramiye verilmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

Akdoğan, yaptığı açıklamada, TBMM'ye sundukları kanun teklifine ilişkin bilgi verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyuyla paylaştığı "Birleşik Emekli Kart" ile ilgili Emeklilere Emekli Kart Verilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hazırladıklarını  belirten Akdoğan, Meclis'in teklifi hemen yasalaştırması çağrısında bulundu.

5 maddelik kanun teklifinde emeklilere banka kartı niteliğine haiz "Emekli Kart" verilmesini öngörülüyor. Teklifte, "Emekli Kart" sahiplerinin ikametgahlarında kullandıkları elektrik, doğalgaz ve belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretlerinin yüzde 40'tan az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınması, bayramlarda emeklilere bir aylık net asgari ücret kadar ikramiye ödenmesi ve emeklilerin kamu hizmetleden tamamen ücretsiz yararlanması hükümleri yer alıyor.

Teklifin gerekçesinde gelir eşitsizliğinin giderek büyüdüğünün altı çizilerek, Türkiye'nin AB'de gelir eşitsizliği en yüksek ülke olduğu kaydedildi. Asgari ücret ile en düşük emekli maaşı arasındaki farkın son 21 yılın en üst seviyesine ulaştığına işaret edilen gerekçede, emeklilerin enflasyon nedeniyle artan maliyet karşısında alım güçlerinin her geçen gün azaldığına vurgu yapılarak, bu konuda sosyal hukuk devleti anlayışı kapsamında yasal düzenleme yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Akdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Benim Ayşe Teyzem, Fatma Ablam, Ahmet Dedem, Ali Amcam çarşıya pazara gidince 3 kuruşun hesabını yapmasın, üşüdüğünde doğalgazın faturasını düşünüp kombiyi kısmasın diyoruz. Dedeler, nineler bayramda torunu gelecek de ona ne harçlık verecek diye üzülmesin, kaygılanmasın diyoruz. AK Partililer hep gelenekten, yerlilikten, millilikten söz ediyorlar ama işin gerçeğine gelince gözleri kör, kulakları sağır, dilleri lal oluyor. Artık bayramlar bayram olmaktan çıktı. İkram için tutacağın şekerin fiyatı almış başını gitmiş. Ramazanlarda iftarlık fiyatları cep yakıyor, emekli bayramda karalar bağlıyor. Bunlar da çıkmış 2 bin TL olarak verdikleri emekli ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkarmakla övünüyor. İnsan hiç değilse yaşlıya hürmetten bu miktara bayram ikramiyesi demekten biraz ar eder."

"KAYNAKLARI YURT DIŞINA AKTARIYORLAR"

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emeklinin 10 milyonunun açlık sınırının altında emekli aylığı aldığına işaret eden Akdoğan, iktidarın çarşıdan, pazardan ve vatandaştan haberinin olmadığını vurguladı. Vatandaşın her geçen gün yoksullaştığını, emeklinin halinin perişan olduğunu vurguayan Akdoğan, "Çocuğunun eline bakan var, hasta haliyle çalışan, konudan komşudan yardım alan var. İktidarın varı yoğu semirttiği müteahhitler, bildiği uluslararası faiz lobileri ve tefeciler. Onların keyfi yerindeyse iktidarın da keyfi yerinde. Eğer gerçekten yerli ve milli iktidarsan keseceksin müteahhitlere, uluslararası faiz lobilerine ve tefecilere akıttığın hortumun musluğunu, aktaracaksın vatandaşına, emekline. İnsanları ömürlerinin ikinci baharında, emekliliğin tadını çıkaracağı dönemde, yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum etmeyeceksin. Emeklilerimiz için ne kaybedecek bir zaman ne de duracak bir zaman var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Emeklilere İndirim ve İkramiye Öngören Kanun Teklifi Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Emeklilere İndirim ve İkramiye Öngören Kanun Teklifi Sundu - Son Dakika
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