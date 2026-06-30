CHP MYK toplandı: Kurultay takvimi ve revizyon gündemi

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. Toplantıda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınmasına yönelik kararların alınması bekleniyor.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.