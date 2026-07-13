Özgür Özel, TBMM'de Myk'sını Topladı - Son Dakika
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Özgür Özel, TBMM'de Myk'sını Topladı

13.07.2026 12:50  Güncelleme: 13:23
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK'da, Çankaya Belediye Başkanı Güner'in gözaltına alınması, belediyelere yönelik operasyonlar, saha çalışmaları ve yeni parti tartışmaları değerlendirildi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MYK'sını topladı. Toplantıda, son olarak Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, saha çalışmalarının değerlendirilmesi, yeni parti tartışmaları ele alınacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, saat 11.35'te başlayan toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Gökhan Günaydın ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner ile girdi.

Toplantıda son olarak cumartesi günü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, her hafta en az bir il olmak üzere devam eden saha çalışmalarının değerlendirilmesi, yeni parti tartışmaları, Özel'in göreve getirilecek savcılara ilişkin "mülakat" iddiası ve güncel siyasi konular ele alınacak.

Öte yandan ihraçlar, görevden almalar, disipline sevk edilmeler de toplantının gündeminde olacak.

ZEYNEL EMRE AÇIKLAMA YAPACAK

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre toplantıya ilişkin saat 14.30'da TBMM'de basın açıklaması yapacak.

Özgür Özel'in MYK'nın ardından saat 19.00'da gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşe katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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