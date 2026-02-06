CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Niğde'de. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Niğde'de.

06.02.2026 16:08  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, ev kiralarının yüksekliğine ve çiftçilerin mali sıkıntılarına dikkat çekerek Niğdeli hemşehrilerini haksızlığa karşı durmaya davet etti. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle yarın miting yapılacak.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(NİĞDE) - CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, "Tüm Niğdeli hemşehrilerimizi haksızlığa karşı durmaya, adaletsizliğe karşı birlikte ses yükseltmeye davet ediyoruz. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyoruz. Çünkü Niğde gibi bir kentte bile ev kiraları 10 bin ile 30 bin lira arasında. Çiftçinin ürünü para etmiyor, çiftçimiz perişan durumda" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi yarın Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tüm organizasyonların hazır olduğunu belirten Kıvrakdal, şunları söyledi:

"Tüm Niğdeli hemşehrilerimizi haksızlığa karşı durmaya, adaletsizliğe karşı birlikte ses yükseltmeye davet ediyoruz. Hava koşulları kar ve kış olsa da bu mitingi mutlaka gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız bu mitingi bekliyor. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyoruz. Çünkü Niğde gibi bir kentte bile ev kiraları 10 bin ile 30 bin lira arasında. Çiftçinin ürünü para etmiyor, çiftçimiz perişan durumda. En düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesinde. Asgari ücret 28 bin lira. Açlık sınırının 31 bin lira olduğu bir ortamda geçim koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Bu durum çiftçimizi daha da zor durumda bırakıyor. Son yaşanan don olayı da ayrı bir mağduriyet yarattı. Bu nedenle herkesi yarın bu meydana davet ediyoruz."

"Biz, belediye başkanlarımızın ve bürokratlarımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyoruz"

Kıvrakdal, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesine sevindiğini ifade ederek, "Diğer belediye başkanlarımızın da tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz ve bunun kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz. Niğde halkı da bu konuda açık bir şekilde tutuksuz yargılamadan yana tavır almaktadır. Vatandaşlarımız, bu tutuklamaların haklı ve gerekli olmadığı kanaatinde. Eğer bir suç varsa, tutuksuz yargılama yapılmasını, cezası varsa da hukuka uygun şekilde uygulanmasını istiyorlar. Biz, belediye başkanlarımızın ve bürokratlarımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.

"Niğde ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya"

Niğde'nin sorunlarına da değinen Bünyamin Kıvrakdal, şunları kaydetti:

"Niğde bir tarım kentidir ama tarım ürünleri son iki yıldır para etmiyor. Çiftçimiz ürettiğinin maliyetini bile karşılayamaz durumda. Niğde aynı zamanda bir emekli kentidir. Buna rağmen kiralar 10 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor. Gençlerimiz işsiz, işsizlik oranı yüksek. Tekstil sektörü kentten çekiliyor. Niğde ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Bu nedenle tüm Niğdeli hemşehrilerimizi yarın saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Yarın Niğde'de. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:18:18. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Niğde'de. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.