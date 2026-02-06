CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Niğde'de.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(NİĞDE) - CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, "Tüm Niğdeli hemşehrilerimizi haksızlığa karşı durmaya, adaletsizliğe karşı birlikte ses yükseltmeye davet ediyoruz. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyoruz. Çünkü Niğde gibi bir kentte bile ev kiraları 10 bin ile 30 bin lira arasında. Çiftçinin ürünü para etmiyor, çiftçimiz perişan durumda" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi yarın Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tüm organizasyonların hazır olduğunu belirten Kıvrakdal, şunları söyledi:

"Tüm Niğdeli hemşehrilerimizi haksızlığa karşı durmaya, adaletsizliğe karşı birlikte ses yükseltmeye davet ediyoruz. Hava koşulları kar ve kış olsa da bu mitingi mutlaka gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız bu mitingi bekliyor. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyoruz. Çünkü Niğde gibi bir kentte bile ev kiraları 10 bin ile 30 bin lira arasında. Çiftçinin ürünü para etmiyor, çiftçimiz perişan durumda. En düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesinde. Asgari ücret 28 bin lira. Açlık sınırının 31 bin lira olduğu bir ortamda geçim koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Bu durum çiftçimizi daha da zor durumda bırakıyor. Son yaşanan don olayı da ayrı bir mağduriyet yarattı. Bu nedenle herkesi yarın bu meydana davet ediyoruz."

"Biz, belediye başkanlarımızın ve bürokratlarımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyoruz"

Kıvrakdal, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesine sevindiğini ifade ederek, "Diğer belediye başkanlarımızın da tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz ve bunun kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz. Niğde halkı da bu konuda açık bir şekilde tutuksuz yargılamadan yana tavır almaktadır. Vatandaşlarımız, bu tutuklamaların haklı ve gerekli olmadığı kanaatinde. Eğer bir suç varsa, tutuksuz yargılama yapılmasını, cezası varsa da hukuka uygun şekilde uygulanmasını istiyorlar. Biz, belediye başkanlarımızın ve bürokratlarımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.

"Niğde ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya"

Niğde'nin sorunlarına da değinen Bünyamin Kıvrakdal, şunları kaydetti:

"Niğde bir tarım kentidir ama tarım ürünleri son iki yıldır para etmiyor. Çiftçimiz ürettiğinin maliyetini bile karşılayamaz durumda. Niğde aynı zamanda bir emekli kentidir. Buna rağmen kiralar 10 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor. Gençlerimiz işsiz, işsizlik oranı yüksek. Tekstil sektörü kentten çekiliyor. Niğde ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Bu nedenle tüm Niğdeli hemşehrilerimizi yarın saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyoruz."