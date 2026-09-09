CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde Gençlik Kolları'ndan sloganlı kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde Gençlik Kolları'ndan sloganlı kutlama

CHP\'nin 103\'üncü kuruluş yıl dönümünde Gençlik Kolları\'ndan sloganlı kutlama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Gençlik Kolları üyeleri, marşlar ve sloganlarla Genel Merkez'e girerek kutlama yaptı. Gün boyu sürecek programda Anıtkabir ziyaretinin ardından geniş katılımlı toplantı, müzede buluşma, resepsiyon, konser ve gösteriler yer alacak.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları üyeleri, Genel Merkez'e gelişlerinde marşlar ve sloganlarla partilerinin 103. kuruluş yıldönümünü kutladı.

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gençlik Kolları üyeleri de kutlamalar için Genel Merkez'e girişlerinde marşlar söyleyerek sloganlar attı. Gençlik Kolları üyeleri, "Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz" dizelerini ardından "İzmir Marşı"nı söyledi. Gençler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ile toplu halde Genel Merkez binasına girdi.

KUTLAMA PROGRAMI

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyareti ile başladı. Program kapsamında saat 15.00'te Kılıçdaroğlu başkanlığında; Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları genel başkanlarının katılımıyla "Geçmişin ve Geleceğin Tespiti" başlıklı geniş katılımlı toplantı yapılacak. Saat 17.00'de Bellek Müzesi'nde "103 Gencimizle 103 Yıllık Miras" buluşması düzenlenecek. Saat 19.00'da 9 Eylül Resepsiyonu verilecek, resepsiyon kapsamında iki belgesel gösterimi ile ışıklandırma ve görsel gösteriler gerçekleştirilecek.

Program kapsamında saat 20.00'de Yedi Renk Senfoni Orkestrası konser verecek. Saat 21.00'de "Adım Adım Anadolu" dans gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinlikler, saat 21.30'da yapılacak Pyro Show ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anıtkabir, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde Gençlik Kolları'ndan sloganlı kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı 6 yıla kadar hapsi isteniyor Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk yorum Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum

16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk 4-1’lik maçı hatırlatıp espriyi patlattı Portekizliler gülmedi
Okan Buruk 4-1'lik maçı hatırlatıp espriyi patlattı! Portekizliler gülmedi
15:42
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
15:41
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 16:19:33. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde Gençlik Kolları'ndan sloganlı kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement