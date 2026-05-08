CHP'nin 108'inci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Rize'de... CHP'li Ocaklı: "Çay Artık Para Etmeyecek Hale Geldi"

(RİZE) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'ncisi yarın Rize'de yapılacak. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Çay artık para etmeyecek hale geldi. İnsanlar artık çaylıklarını, ormanlıklarını, her yeri bu maden şirketlerine yok pahasına vermeye hazır hale getirildiler" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'ncisi ve çay üreticilerinin taban fiyatlara ilişkin çağrıda bulunacakları Çay Mitingi yarın Rize'de yapılacak. Miting öncesinde açıklamalarda bulunan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, şunları söyledi:

"ÜZERİMİZDEKİ KUMPASLARI ATIP VATANDAŞIMIZI RAHATLATACAĞIZ"

"Rize'de yarın ummadığınız bir kalabalıkla karşı karşıya kalacağız çünkü birkaç gündür sahadayız. Rize'nin birkaç büyük sorunu var. Rize aslında bir cumhuriyet şehri ve burada tarım, hayvancılık, turizmle geçinen halkın ne yazık ki özellikle madencilik faaliyetleriyle bu alandaki ticari işletmeleri artık kapanma noktasına geldi. Çay artık para etmeyecek hale geldi. İnsanlar artık çaylıklarını, ormanlıklarını, her yeri bu maden şirketlerine yok pahasına vermeye hazır hale getirildiler. Tam da bununla ilgili bir bilinçlendirme, bir çalışma için hem Genel Başkanımız hem de parti heyetimizle Bulgaristan'dan başlayıp Sarp sınır kapısına kadar olan sahil boyunca bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu vahşi madencilikle ilgili vatandaşın yaşayacağı çevre sorunlarını, içme suyunu kaybetme, tarım topraklarını kaybetme gibi özetle havasını, suyunu, toprağını savunan insanlara yanında durmak, destek olmak üzere bir dizi çalışmanın içindeyiz. Kazanan biz olacağız. Yakın zamanda da bu seçimi yaptıracağız ve üzerimizdeki bütün kumpasları atıp vatandaşımızı rahatlatacağız."

"ÇAYIN 40 LİRANIN ALTINDA OLMAMASI GEREKİYOR"

Rizelilerin çay için beklentilerine ilişkin ise Ocaklı, "Ziraat Odalarımızın yaptığı çalışmaya göre çayın üretim maliyeti 32- 33 lira bandında. Buna dayalı olarak hem odalarımız hem de vatandaşlarımız çay ücretinin 40 lira artı 5 lira çay destekleme ücreti ile 45 liraya çıkartılmasını istiyorlar. Yüksek enflasyonu devam eden bir ülkede elbette ki yeniden değerlendirme bedeli de üzerine konularak çayın fiyatının 40 liranın altında olmaması hali, sürdürülebilir çay tarımının bitirilmesi demektir. Onun için bunda direneceğiz" dedi.