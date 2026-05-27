CHP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu

27.05.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, bayramın ikinci günü diğer partilerle TBMM'de bayramlaşma programı düzenleyecek.

(TBMM) - Özgür Özel liderliğindeki CHP'lilerin diğer partilerle bayramlaşma programı belli oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan başkanlığındaki heyet, ziyaretçileri TBMM CHP Grubu'nda ağırlayacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'yi "yeni genel merkez" olarak nitelendirmişti. Bu çerçevede, siyasi partilerde gelenek olan bayramın ikinci günü bayramlaşma programı merak ediliyordu. Özgür Özel liderliğindeki CHP'lilerin diğer partilerle Meclis'te gerçekleştireceği bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramlaşma programına göre yarın CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini TBMM CHP Grubu'nda ağırlayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

TBMM CHP Grubu'nda bayramlaşma programı şöyle:

09.30 Deva Partisi

10.00 Anavatan Partisi

10.20 Anahtar Parti

11.30 İYİ Parti

12.00 Büyük Birlik Partisi

13.40 Demokrat Parti

14.25 Gelecek Partisi

14.50 Türkiye İşçi Partisi

15.45 Zafer Partisi

16.15 Yeniden Refah Partisi

16.45 Milli Yol Partisi

17.15 Bağımsız Türkiye Partisi

17.35 Saadet Partisi

18.00 Sol Parti

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:29:25. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.