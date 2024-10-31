CHP'nin Esenyurt Protestosu: Engellenen Otobüs Meydana Girdi

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Haber: Oktay YILDIRIM-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) 31 Mart'ta yüzde 49 oyla seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto etmek için yapılacak gösteride CHP otobüsüne yönelik engelleme ortadan kalktı. Otobüs "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı arasında Esenyurt Meydanı'na girdi.

CHP otobüsünün polis araçları önüne çekilerek engellenmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Gökçek ve diğer milletvekilleri ve partililer devreye girdi. Zaman zaman arbede yaşanırken, Karabat bizzat direksiyona geçerek meydanın açılmasını istedi. Bir süre sonra meydandaki engelleme kaldırıldı. CHP otobüsü "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı arasında meydana girdi.

Yer değişikliği

Bu arada poretostoya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde gerçekleşmesi planlanan toplanma ve açıklama, belediye çevresinin polis ablukasına alınması sebebiyle Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecektir." denildi.