CHP'nin grup önerisi reddedildi, tartışma çıktı - Son Dakika
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CHP'nin grup önerisi reddedildi, tartışma çıktı

CHP'nin faili meçhul siyasi cinayet davalarının zaman aşımına uğramasına ilişkin grup önerisi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Tartışmalar sırasında Sivas Madımak Katliamı ile Başbağlar Katliamı karşılaştırıldı.

02.07.2024 22:14
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(TBMM) - CHP'nin, "faili meçhul siyasi cinayet davalarının zaman aşımına uğramalasına" ilişkin, grup önerisinde, AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya'nın Sivas Madımak Katliamı ile Başbağlar Katliamı'nı karşılaştırması tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sen katliamları mı yarıştırıyorsun bu çok çirkin" dedi.

CHP'nin "Faili meçhul siyasi cinayet davalarının zaman aşımına uğramalarının nedenleri ve gerekli yasal düzenlemelerin belirlenmesi" amacıyla verdiği grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

'Ülkemiz için hayırlı olsun' cümlesi Madımak faillerinin korunduğunun açıklamasıdır"

CHP'nin grup önerisine ilişkin partisi adına konuşan Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Sivas Madımak Katliamı'na ilişkin, "Madımak'ta kaybeddiklerimiz ülkemiz ve dünya edebiyatının en önemli kalemleriydi. Barışa semah dönen pırıl pırıl çocuklarımızdı. O güzel insanlar bilemediler celladın bu kadar korkunç ve acımasız olduğunu. Olay ne kadar karanlıksa yargı sürecinin de ne kadar karanlık olduğunu hep birlikte yaşadık. Adreslerine varıncaya kadar bilinen failler asla adalet önüne çıkartılmadı. Bazı isimler hiç yakalanmadan kaçtı. Yakalanıp bırakılanlar kayıplara karıştı... Vehamet yargılama sürecinde de devam etti. Mahkeme tarafından Sivas Davası için zaman aşımı kararı verilmesinin ardından dönemin Başbakanı 'Ülkemiz için hayırlı olsun' cümlesini kurabildi.  İşte bu cümle Madımak faillerinin nasıl korunduğunun açıklamasıdır.

AK Parti Grubu adına konuşan Afyon Milletvekili Ali Özkaya'nın, CHP'nin grup önerisini eleştiren sözleri tartışma yarattı. Sabahattin Ali cinayeti ve Sivas Madımak Katliamı'nda CHP'nin "görevde olduğunu" söyleyen Özkaya, "Kendi dönemlerindeki bu faili meçhul ile ilgili araştırmayı bence kendi kendilerine sormaları ve 'niye bir şey yapmadık' diye düşünmeleri gerekir. Başbağlar'da katledilen 33 kişi ile ilgili tek kelime söylememiş olmanızı dikkatlerinize sunmak istiyorum" dedi.

"Katliamları mı yarıştırıyorsun"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin her yıl Başbağlar Katliamı anmasına katıldığını hatırlatarak, "Sen katliamları mı yarıştırıyorsun bu çok çirkin. Daha 1,5 yıl önce Ankara'nın göbeğinde öldürülen Sinan Ateş'in faillerini çözemiyoruz, neyi anlatıyorsun bize sen" diye konuştu.

"Başbağlar'ı kim yaptıysa Sivas'ı da onlar yaptı"

DEM Parti Grup Başkankanvekili Sezai Temelli ise Başbağlar Katliamı Davası'nın 2013 yılında zaman aşımına uğradığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başbağlar meselesini biraz araştırmış olsaydı burada acıları yarıştırmazdı. Bu konuda tek verilmiş araştırma önergesinin sahibi biziz, Başbağlar araştırılsın istiyoruz. Bu cinayetlerin nasıl işlendiğine dair dönemin görgü tanıklarının ifadeleri var. JİTEM tetikçisi Ayhan Çarkın'ın ifadelerinde 'Biz yaptık' diyor. Ne kalkmış burada Başbağlar'ı, Sivas'ın karşısına koyuyorsun. Başbağlar'ı kim yaptıysa Sivas'ı da onlar yaptı. Siz bu suçluların üzerini örtmekten vazgeçin. Sen hukuk fakültesinden 100 diploma da alsan bu suçların üzerini örtemezsin" dedi.

"Bir devlette özgürlük ile faili meçhuller bir arada yaşayamaz"

Tartışmaların ardından Dem Parti Grubu adına konuşan Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Roboski Katliamı ve Tahir Elçi cinayetinin ardında "derin devletin" olduğuna işaret ederek, "Bu cinayetlerle nereye varıldı? Hiçbir şeye varılamadı. Sonuçta açığa çıktı, bir devlette demokrasi, özgürlük ile faili meçhuller bir arada yaşayamaz. Yargı paketi gelecek, söz konusu bu faili meçhuller aydınlatılmadan ne demokrasi içerik kazanır ne hak ne özgürlükler içerik kazanır" dedi.

Kaynak: ANKA

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