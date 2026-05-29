CHP'nin Güvenpark Bayramlaşma Programına İtiraz Yok

29.05.2026 22:42
CHP, Güvenpark'taki bayramlaşma programının yasaklanması için Valiliğe başvuruda bulunmadı.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın Güvenpark'ta düzenleyecek bayramlaşma programına ilişkin, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark'ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu yoktur" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı Binası önü Güvenpark'ta bayramlaşma programına katılacak. CHP Genel Merkez yönetimi, programın yasaklanması için Ankara Valiliği'nden talepte bulunulduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark'ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru sözkonusu değildir" denildi.

Kaynak: ANKA

