CHP'nin "İbb Davası" Duruşmalarının TRT'den Canlı Yayınlanması Önergesi Ak Parti ve MHP'nin Oylarıyla Reddedildi

12.03.2026 19:26  Güncelleme: 20:47
TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin kamuoyunda "İBB Davası" davası olarak bilinen duruşmalarının TRT tarafından canlı yayınlanmasına ilişkin genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin kamuoyunda "İBB Davası" davası olarak bilinen duruşmalarının TRT tarafından canlı yayınlanmasına ilişkin genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurul'da kabul edildi. Ayrıca, Danışma Kurulu'nun 17 Mart Salı ile 18 Mart Çarşamba günleri toplanmamasına ilişkin önerisi de kabul edildi.

CHP'nin kamuoyunda "İBB Davası" davası olarak bilinen duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Önergeye ilişkin konuşan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, şeffaflık tartışmalarına değinerek, "Sözde herkes şeffaflıktan yana ama samimiyetsizlik diz boyu. Ağızlar başka söylese de iş oylamaya gelince kalkan eller hayır diyor" dedi.

"Akın Gürlek, duruşmaların canlı yayınlanması konusunda karar mercii olarak Meclisimizi gösterdi"

Duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatan Ünver, "Hakimi olduğu davalarda ve İBB soruşturmasının savcısı iken yaptığı adaletsizlikler yetmezmiş gibi iddianameyi hazırladıktan sonra ülkedeki tüm adaletsizliklerden sorumlu bir makama getirilen Akın Gürlek'in de duruşmaların canlı yayınlanması konusunda karar mercii olarak Meclisimizi gösterdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünver, Gürlek'in açıklamalarını eleştirerek, Meclis'te görüşülen kanunların Bakanlıklar tarafından hazırlandığını herkesin bildiğini söyleyerek, Gürlek'in açıklamalarının "ikircikli" ve tutumunun "kaçamak" olduğunu dile getirdi. Ünver, şöyle konuştu:

"Bu da ortaya koyuyor ki anlaşılan sağlam denilen iddianame ve deliller pek de o kadar sağlam değil. İddianameyi yazanın bile iddianameye güveni yok. Duruşmaların yayınlanmaması aslında sanıkları korumak amacına yöneliktir. Ne var ki bugün geldiğimiz noktada duruşmaların yayınlanması değil, yayınlanmaması sanıkların kişilik haklarını zedeler hale gelmiştir."

Geçtiğimiz gün TRT'nin yaptığı şekilde aylardır süregelen, savunmayı görmezden gelip iddiayı yaymaya çalışan taraflı yaklaşımlarda olduğu gibi haksız tutumlar maddi gerçeği gölgeler boyuta ulaşmıştır. TRT Haber sosyal medya hesabından 'İmamoğlu suç örgütü davasına iddialar ve gerçekler' başlığıyla paylaşım yapmıştır. TRT'nin işi bu mudur? 85 milyonun vergisini yiyen, har vurup harman savuran TRT anlaşılan bu davaya çok meraklı. Ama tek kale oynamaya meraklı. İddia var, savunma yok. Biz zaten TRT'den objektif yayıncılık beklemeyeli çok oldu."

"Bu dosyanın siyasi bir dosya olmadığı iddiasındaysanız milletin gerçeği görmesinden korkmamalısınız"

TRT'nin objektif kamu yayıncılığı yapamayacağını ancak duruşmaların canlı yayınlanabileceğini söyleyen Ünver, "Meclis olarak bu imkanı sağlarsak TRT de merakını böylece gidermiş olur" dedi. Ünver, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na sonuna kadar güveniyoruz. Kendisiyle ilgili hiçbir şüphemiz de yoktur. İddianamesine güvenen varsa buyursun gelsin. Bu ülkede 'adalet var, yargı bağımsız ve tarafsızdır' diyorsanız, dosyadaki delillere gerçekten güveniyorsanız, bu dosyanın siyasi bir dosya olmadığı iddiasındaysanız milletin gerçeği çıplak gözleriyle görmesinden korkmamalısınız. Gelin bu duruşmaları TRT canlı yayınlasın. Millet izlesin. Sayın Bahçeli'nin dediği gibi: 'Gelin ak koyun, kara koyun milletin gözünün önünde tefrik edilsin'. Gelin, eğer varsa adalet, milletin gözünün önünde tecelli etsin."

Özkaya: Seçilmiş olmak yargılamaya engel değil

CHP'nin önerisi üzerine AK Parti Grubu adına konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İBB davasının TRT'de canlı yayınlanması tartışmalarına ilişkin, "Arkadaşlar binlerce belediye başkanı, seçilmiş milletvekili, ilçe meclisi, belediye meclis üyesi, muhtar vesaire var. Herkesin duruşmasını TRT'de nasıl yayınlayacağız?" dedi.

Türkiye'deki yargılama sistemine de değinen Özkaya, jüri sisteminin bulunmadığını belirterek, "Biz tribünlere konulup tribünleri ikna etmeyeceğiz. Biz soruşturmadaki iddianameye cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Özkaya, yargılama esnasında sanıkların iddianamede yer alan iddialara yanıt vermesi gerektiğini dile getirerek, "'Bu para kuleleri nedir?', 'Ankara Çukurambar'daki iflas etmiş bir şirketin İstanbul'daki üç tane milyarlarca liralık villasını niye aldın?'. Bunlara cevap vermesi gerekiyor. Bunlara cevap verdiği müddetçe adil yargılama devam eder. Yargılama hepimize en tabii haktır" diye konuştu. Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kamu görevlisi için yargılanmak ve bu masumiyetini ispat etmek en temel haktır. Şov yapmak yerine yargıya cevap verecek, sanık iddianameye cevap verecek ve suçlu mu değil mi yoksa da beraat edecek. Seçilmiş olmak yargılanmaya engel değil. Herkes yargılanabilir. Herkes yargılanabilir. Binlerce suçlamaya cevap verdiği müddetçe mahkeme düzgün işler ve bunun sonucunda herkes mutlu olur."

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
