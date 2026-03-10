CHP'liler, Silivri'de "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" Sloganıyla Yürüdü

(İSTANBUL) - CHP'liler, Silivri'de İBB davası sürerken Dayanışma Merkezi'nden başlayarak "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganıyla cezaevi kampüsü önüne kadar yürüyüş düzenledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 107'si tutuklu 407 kişinin yargılandığı İBB davasının ilk duruşmasının ikinci gününde çok sayıda yurttaş ve parti örgütü, CHP'nin kurduğu Silivri Dayanışma Merkezi'ne geldi.

Partililer ve vatandaşlar, Dayanışma Merkezi'nden "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla Silivri Cezaevi kampüsü önüne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşte ayrıca "Mehmet Murat Çalık serbest bırakılsın" yazılı pankart taşındı.