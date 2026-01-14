CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Vatandaş: "Ekrem İmamoğlu İçin, Vatanım ve Milletim İçin Buradayım" - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Vatandaş: "Ekrem İmamoğlu İçin, Vatanım ve Milletim İçin Buradayım"

14.01.2026 21:22  Güncelleme: 01:17
CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan daha önce AK Parti'ye oy verdiğini belirten ve CHP'nin düzenlediği bütün mitinglere katıldığını kaydeden vatandaş "Ekrem İmamoğlu için, vatanım ve milletim için buradayım" dedi.

(İSTANBUL)- CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan daha önce AK Parti'ye oy verdiğini belirten ve CHP'nin düzenlediği bütün mitinglere katıldığını kaydeden vatandaş "Ekrem İmamoğlu için, vatanım ve milletim için buradayım" dedi.

CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği "Millet iradesine Sahip Çıkıyor" mitingine saatler kala binlerce vatandaş miting alanına akın etti. Mitinge katılan bir vatandaş, "Özgürlük, demokrasi, seçilmiş Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ve diğerlerinin özgürlüğü için buradayım. Hak, hukuk, adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

77 yaşında olduğunu ve CHP'nin düzenlediği bütün mitinglere katıldığını belirten bir vatandaş, "İmamoğlu mutlaka ve mutlaka çıkmalı. Adalet gelmeli. Murat Çalık, Rıza Akpolat... Hangisini söyleyeyim?" dedi.

Geçim sıkıntısı yaşadığını kaydeden bir emekli ise, "Tayyip Erdoğan 28 milyar dolar çaldı götürdü. hakkımı ona helal etmeyeceğim. Ayakkabı kutusunu dolduran Rıza Sarraf'ın parasını aldı götürdü. Zehir, zıkkım olsun. Ama emekliye gelirsen yok. Emekliye para yok" ifadelerini kullandı.

"CHP'de herhangi bir yanlışın yapıldığına asla inanmıyorum"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianemeye inanmadığını kaydeden bir başka vatandaş da, "İmamoğlu'nun veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir yanlışın yapıldığına asla inanmıyorum. Herkes kendisine baksın. Kendi pisliğini temizlesinler" diye konuştu.

"Adalet birilerinin elinde oyuncak oldu"

Mitinge katılar başka bir vatandaş da, "Adaletin yok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Adalet birilerinin elinde oyuncak oldu. Öncelikle bizim başkanımızı bırakmalarını istiyoruz. Artık adalet gelsin" dedi.

"İmamoğlu, Merdan Yanardağ casus değildir"

İmamoğlu ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yürütülen "casusluk" soruşturmasına tepki gösteren başka bir vatandaş ise, "İmamoğlu, Merdan Yanardağ casus değildir. 35 yıllık diplomayı neye istinaden sen iptal ediyorsun? Bu Türkiye'de görülmüş bir şey değil. Merdan Yanardağ o kadar kitaplar yazıyor, o kadar şey yapıyor. Neresi casus? Olamaz. İnanmıyoruz. İnşallah adalet yerini bulacak, onlar serbest kalacak" şeklinde konuştu.

"Ergenekon, Balyoz nasıl çöktüyse bu da çökecektir"

CHP'li belediyelere yönelik açılan davaları "kumpas" olarak değerlendiren başka bir vatandaş da, "Ergenekon, Balyoz nasıl çöktüyse bu da çökecektir. Bu bir kumpas. Eninde sonunda bitecek. Çocuklarımız için buradayız. Bak, gecenin bu saatinde yemek yemedim. İşten çıktım, direkt buraya geldim. Bu kumpas bitecek, eninde sonunda bitecek. Biz kazanacağız, Türkçe kazanacak" dedi.

"Ülkenin geleceğinden çok endişeliyiz"

Başka bir emekli vatandaş da geçim sıkıntısından dert yanarak, "Cumhuriyet tarihinde çeyrek karnıbahar satıldığı görülmemiştir. Cumhuriyet tarihinde çeyrek lahana satıldığı görülmemiştir. Cumhuriyet tarihinde böyle yoksulluk görülmemiştir. O yüzden ülkenin geleceğinden çok endişeliyiz. Çocuklarımız, torunlarımız için çok endişeliyiz" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu için, vatanım ve milletim için buradayım"

Daha önce AK Parti'ye oy verdiğini belirten ve CHP'nin düzenlediği bütün mitinglere katıldığını kaydeden 68 yaşındaki kadın, "Ekrem İmamoğlu için, vatanım ve milletim için buradayım. Ümraniye'den geliyorum. Çok üzgünüm. Eşim emekli ve geçinemiyoruz. Tek maaşla kira, elektrik, su, doğal gaz... Gerisini siz düşünün" dedi.

"İktidarın seçimle gitmesi için geliyorum"

Bir başka vatandaş da, "Ben buraya bu hukuksuzluğun, adaletsizliğin düzeltilmesi için, bu iktidarın seçimle gitmesi için geliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

