CHP'nin 109'uncu Mitingi Balıkesir'de

13.05.2026 09:35  Güncelleme: 10:35
CHP, 17 Mayıs Pazar günü Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda 109'uncu 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingini düzenleyecek. Genel Başkan Özgür Özel, saat 16.00'da Balıkesirli vatandaşlarla buluşacak.

(ANKARA) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 109'uncusu 17 Mayıs Pazar günü, saat 16.00'da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda yapılacak.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin yeni adresi belli oldu. Rize'de yapılan 108'nci mitingin ardından, bu hafta sonu 109'uncu miting, Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 16.00'da Balıkesirli vatandaşlarla buluşacak.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erdan Köybaşı mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu buluşma sıradan bir miting değil. Bu buluşma sesi kısılmak istenenlerin, yok sayılanların, hakkı gasp edilenlerin ortak haykırışıdır. Sessizliğe karşı sözünü söylemek isteyenlere, adaletsizliğe karşı adalet isteyenlere, karanlığa karşı aydınlığı büyütmek isteyenlere. Gel, sen de bu tarihin bir parçası ol. Gel, iradene sahip çık. Omuz omuza haykıracağız: Milletin iradesi teslim alınamaz" ifadelerini kullandı.

Bugün Soma Maden Faciası'nın 12'nci yılı nedeniyle Manisa Soma'daki anma programına katılacak Özel, 15 Mayıs Cuma günü ise Bayraklı, Bornova, Buca ve Karabağlar'da belediye tesis ve hizmetlerinin açılışını yapacak. Özel, gün boyunca Ferdi Zeyrek Bayraklı İlçe Spor Kompleksi ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı, Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi Açılışı, Doğanlar Kent Bostanı Açılışı, Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi Toplu Açılışı ve Karabağlar Kentsel Tasarım Proje Lansmanı programlarına katılacak.

Kaynak: ANKA

