CHP'nin Nevşehir Mitinginde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Mesajları
CHP'nin Nevşehir Mitinginde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Mesajları

11.04.2026 17:22
CHP lideri Özgür Özel, Nevşehir'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde iktidarı eleştirerek ekonomik krize ve adaletsizliğe dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talepleriyle düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 104'üncüsü Nevşehir'de gerçekleştirildi. CHP lideri Özgür Özel, mitingde konuşarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'in memleketi Nevşehir'de yuhalanmasına atıfta bulunarak, 'Allah kimseyi memleketinde bu hale düşürmesin' diye dua etti.

Özel, Nevşehir'in vergi ödemelerine rağmen yatırım alamadığını, çevre yolunun yapılmadığını ve turistlerin kısa süre kaldığını belirterek, CHP iktidarında bu sorunları çözeceklerini vurguladı. Ekonomik krize değinen Özel, enflasyonun yüksek olduğunu, emekli maaşlarının yetersiz kaldığını ve çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade etti. 'Geçim yoksa seçim var' diyerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve sandığı getirmesini istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösteren Özel, enflasyon ve bütçe açığı artışlarını eleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup, CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş tarafından okundu. İmamoğlu, mektubunda birliğin önemine vurgu yaparak, iktidarın hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına aldığını, adil bir seçimde kazanacaklarını belirtti. Miting, CHP'nin ülke genelindeki mücadelesini sürdürdüğünü gösterdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Nevşehir, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel CHP'nin Nevşehir Mitinginde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Mesajları - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'nin Nevşehir Mitinginde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Mesajları - Son Dakika
