CHP'nin 38. Olağan Kurultay Davası… Lütfü Savaş'ın Avukatı Üregen: "Gerçekler Elbette Açığa Çıkacaktır"

(ANKARA) - Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin, "Gerçekler elbette açığa çıkacaktır" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan davacı eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, "Kamuoyunda 'butlan davası' olarak da bilinen, 40'ıncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarda, CHP'nin kurultayının organize bir şekilde sakatlandığını defalarca dile getirmiştik. Gelinen bu noktada bu talebimiz, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin savcısı ve mahkemesi tarafından da değerlendirilerek, dosyanın birleştirilmesi için İstanbul'a müzekkere yazılmasına karar verildi. Gerçekler elbette açığa çıkacaktır" açıklamalarında bulundu.