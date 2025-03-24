CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı - Son Dakika
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CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı

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CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

24.03.2025 14:23  Güncelleme: 14:38
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Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'de olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı.

İPTAL BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Bu gelişmenin yankıları sürerken CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için CHP'li Lütfü Savaş, Levent Çelik ve Hatip Karaaslan ile birlikte iptal başvurusunda bulundu.

'ŞAİBE' İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Savaş, daha öne Özgür Özel'in seçilmiş olduğu 38. Olağan Kurultayı'na da itiraz etmişti. Savaş, 'şaibe' iddiaları nedeniyle ifade de vermiş, mevcut yönetimin görevinin sona erdirilmesini talep etmişti. Savaş, mevcut yönetimin soruşturmalar sürerken olağanüstü kurultay kararı olamayacağını iddia etmişti.

CHP\'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı

Lütfü Savaş, Güncel, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • The Trkn:
    chp kapatılsın ülke rahtlar 393 298 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Açsanız ne olacak16 milyon oy kaya gibi duruyoo. Kim olursa o emekli düşmanını alaşağı edecek. Emekliler ve şehit aileleri dahil et. ...yedi o şahıs. 229 302 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Yok ol akp 226 289 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    bademler tutuştu her tuşa basıyor GİDECEKSİNİZ :) 295 160 Yanıtla
  • Osman A:
    Bunların her işi olduğu gibi kurultaylarıda alengirli.Kendi partilileri ihbar edip söylüyo.Kimseye suç bulmasınlar. 260 144 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hala akp diyenin aklından şüphe ederim ben 230 137 Yanıtla
  • Ates null:
    Doğru karar. 135 131 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Chpkominzmizasyon kapatılsın 148 116 Yanıtla
  • 963852:
    bu kafa sizdeyken cok kurultay beklersiniz reisin karşısında kim durabilir 130 127 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    özgür özel şu lütfü savaşı adam sanıp hataya belediye başkanı koydun chp ye kaybettirdi 124 46 Yanıtla
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