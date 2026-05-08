CHP Lideri Özgür Özel'den Rize Mitingi Mesajı

08.05.2026 23:47  Güncelleme: 01:28
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Rize'de 108. mitingini düzenliyor. Genel Başkan Özgür Özel, çay üreticilerinin sorunlarına da dikkat çekeceklerini açıkladı.

(RİZE)- CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle sürdürdüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'incisi yarın Rize'de yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dertleri omzumuza aldık, umudu Rize meydanına taşımaya geliyoruz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'ncisi yarın Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. CHP bu mitingde aynı zamanda çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile mitinge çağrıda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"87 yaşındaki annemizi hala bahçede çalıştıran, esnafın kasasına ortak olan, emeklinin kursağından lokmasını çalanlara karşı... Dertleri omzumuza aldık, umudu Rize meydanına taşımaya geliyoruz."

9 Mayıs Cumartesi | 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı | 13.30"

Kaynak: ANKA

