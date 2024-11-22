CHP, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Edecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP heyeti Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, parti üyeleri ve öğretmenlerin yer alacağı programa, Özel de öğretmen olan annesi, babası ve öğretmeniyle katılım sağlayacak.

"Cumhuriyet'imizin Işığında, Başöğretmenimizin Yolunda" sloganıyla saat 12.30'da gerçekleştirecek Anıtkabir ziyareti sonrasında CHP Genel Merkezi'nde 15.00'te Öğretmenler Günü daveti düzenlenecek.