CHP Olağanüstü Kurultayı: Mücadeleye Devam Vurgusu

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı değerlendirmede, Özgür Özel'in yanında mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Yavuzyılmaz, " AK Parti'nin bu kirli düzeni yıkılana kadar hep beraber mücadele edeceğiz. Saraçhane ruhunu bugün burada, kurultay salonuna taşıdık buradan da tüm Türkiye'ye yayacağız." dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz kurultaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Olağanüstü Kurultay yapıyoruz çünkü AK Parti'nin siyaseti dizayn etmek için, partimize kayyum atamak için yaptığı bir müdahale söz konusuydu. Genel Başkanımız ve MYK olarak hızlıca bir karar aldık ve bu tehlikeyi bertaraf etmek için siyasetteki bu asimetrik dizaynı engellemek için Olağanüstü Kurultayımızı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün buradayız çünkü daha geniş bir salon tercih etseydik başka kurumlara başvuru yapacaktık ancak onların da bir bahane ile son anda kurultay salonunun doluluğunu gerekçe göstererek iptal etmesi veya erteleme gibi bir durumu olacağı için kendi belediyemize ait bir salonda gerçekleştiriyoruz. Saflarımızı sıklaştırıyoruz, daha omuz omuza, daha iç içe, daha büyük bir heyecanla, yoğunlaşmış bir duygu ile birlikte bugün kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımız tek aday ve biz de onun yanında, arkasında dimdik mücadeleye devam ediyoruz.

"İçimiz buruk çünkü Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri'de"

Biz istediğimiz zaman salonun dışına çıkıyoruz, giriyoruz gökyüzüne bakıyoruz, nefes alıyoruz içimize çekiyoruz ama Ekrem Başkan ve çeşitli belediye başkanlarımız ve yol arkadaşları şu anda maalesef dört duvar arasında gökyüzünü göremeyecekleri bir yerde bizim için, bizim adımıza orada mücadele ve dik bir görüş gösteriyorlar. Onlar çıkana kadar, Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı adayımız olana kadar AK Parti'nin bu kirli düzeni yıkılana kadar hep beraber mücadele edeceğiz. Saraçhane ruhunu bugün burada, kurultay salonuna taşıdık, buradan da tüm Türkiye'ye yayacağız."