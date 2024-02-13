CHP Parti Okulu, Türkiye Genelinde Sandık Güvenliği Eğitimleri Başlattı - Son Dakika
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CHP Parti Okulu, Türkiye Genelinde Sandık Güvenliği Eğitimleri Başlattı

CHP Parti Okulu, Türkiye Genelinde Sandık Güvenliği Eğitimleri Başlattı

CHP Parti Okulu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde sandık güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde eğitimler düzenlemeye başladı. Eğitimlerde sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerin etkili tutum geliştirmeleri hedeflenirken, oy kullanma ve oy sayım-döküm sürecine dair videolar da içerikte yer alıyor. CHP üyeleri ve gönüllülerine gruplar halinde ve interaktif yöntemlerle eğitimler verilerek, adil ve hakkaniyetli bir oy verme süreci sağlanması amaçlanıyor.

13.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:42
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CHP Parti Okulu, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde Sandık Güvenliği Eğitimleri sürecini başlattı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdeki sandık güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimleri verecek eğitmenlerin katılımıyla, uyum eğitimleri düzenleniyor.

CHP Parti Okulu Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde Sandık Güvenliği Eğitimleri sürecini bugün başlattı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdeki sandık güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimleri verecek eğitmenlerin katılımıyla, uyum eğitimleri düzenleniyor.

Sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerin seçim sürecinde etkili tutum geliştirmelerine odaklanan eğitim yöntemi, içeriğinde oy kullanma ve oy sayım-döküm sürecine dair videolar da barındırıyor.

CHP üyesi ve gönüllülerine, gruplar halinde ve interaktif yöntemlerle, tutum geliştirmelerine yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, oy verme işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağına dair tüm bilgiler aktarılıyor. Böylece oy verme sürecinin adil, kanunlara uygun ve hakkaniyetli geçmesi sağlanıyor. Eğitimler de aynı zamanda seçmen haklarına dair bilgilendirmeler de yapılarak, seçimlerin daha güvenli olmasını amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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