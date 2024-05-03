CHP, sağlık emekçilerinin taleplerini dinledi - Son Dakika
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CHP, sağlık emekçilerinin taleplerini dinledi

CHP, sağlık emekçilerinin taleplerini dinledi

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dinçer İlboğa ve ASM Grup Elemanları Komisyon Başkanı Büşra Şahiner, CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı ziyaret etti. Şahbaz, sağlık emekçilerinin taleplerini dinleyerek, kadrolu, güvenceli ve sosyal haklarıyla çalışacakları bir sağlık sistemi kuracaklarının sözünü verdi.

03.05.2024 10:43
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(ANKARA) - Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dinçer İlboğa ve ASM Grup Elemanları Komisyon Başkanı Büşra Şahiner, Sağlık emekçilerinin talep ve sorunlarını dinleyen CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı ziyaret etti. Şahbaz, "Biz CHP olarak tüm sağlık emekçilerimizin kadrolu, güvenceli ve sosyal hakları ile çalışacakları bir sağlık sistemi kuracağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dinçer İlboğa ve ASM Grup Elemanları Komisyon Başkanı Büşra Şahiner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette sağlık emekçilerinin talep ve sorunları ele alındı.

Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan Zeliha Aksaz Şahbaz, sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm getirecek sistemi kuracaklarını vurguladı. Şahbaz, şunları kaydetti:

"Burada; sağlık emekçilerimizin toplu ulaşımdan indirimli faydalanma hakkı, sağlık tesislerinde 7/24 hizmet veren kreş hizmetinin bulunması ve sözleşmeli personel için 3+1 sistemi yerine 1+1 sisteminin getirilmesi taleplerini değerlendirdik. ASM Grup Elemanları Komisyonu olarak da; güvencesiz, iş tanımı dışında asgari ücreti bile bulmayan ücretlerle bazen de sosyal güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda kalan ebe, hemşire, ATT, tıbbi sekreter gibi meslek elemanlarının bu durumda mağdur kalmaları söz konusu. Doğum yapan, doğum izni kullanan ya da askere giden sağlık emekçilerimizin de dönüşte işsiz kalmaları gibi durumlar yaşanıyor. Biz CHP olarak kamucu bir sağlık sistemi içinde 1. basamak ve koruyucu sağlık sistemini önceleyen tüm sağlık emekçilerimizin kadrolu, güvenceli ve sosyal hakları ile çalışacakları bir sağlık sistemi kuracağımızın, sağlık hizmetlerini devlet kadrolarıyla vereceğimizin sözünü veriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, sağlık emekçilerinin taleplerini dinledi - Son Dakika

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