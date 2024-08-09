CHP, sokak hayvanları yasasına itiraz ediyor

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen katliam yasası Meclis'ten geçmişti. Hukukçularımız ve grubumuz 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçemize son şeklini veriyor. Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, sokak hayvanları yasasına ilişkin 180 sayfalık itiraz dilekçesi hazırladıklarını duyurdu. Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma taleplerini de içeren başvurularını bu hafta yapacaklarını belirten Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen katliam yasası Meclis'ten geçmişti. Hukukçularımız ve grubumuz 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçemize son şeklini veriyor. Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır."