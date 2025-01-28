CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazetecilere tepki gösterdi. Yücel, özgür kalemlere selam göndererek, AKP'nin baskı ve sansür politikalarını eleştirdi.

28.01.2025 21:46  Güncelleme: 01:12
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(ANKARA)- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yücel, "AKP'nin mafya düzenine çomak sokan tüm özgür kalemlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Baskı, sansür ve hukuksuzluklarla yaratılmak istenen bir korku iklimidir. Belediye başkanlarından, sanatçılardan sonra sıra şimdi de gazetecilere geldi...

Şirin Payzin hakkında soruşturma başlatılmasından sonra, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alındı. AKP'nin zulmüne uğrayan, AKP'nin mafya düzenine çomak sokan tüm özgür kalemlere selam olsun. Gözaltı ve tutuklamayı baskı ve sansür unsuru haline getiren, yargıyı muhalif seslere susturucu yapan AKP'den 'Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiç birimiz.'"

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Yücel, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Gazetecilere Yönelik Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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