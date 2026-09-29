CHP Sözcüsü Sarı, AK Parti\'ye katılan 5 belediye başkanını oy hırsızlığıyla suçladı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'den seçildikten sonra AK Parti'ye katılan Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, Halil Öztürk, Görbil Özcan ve Aydın Dinçer'e tepki gösterdi. Sarı, söz konusu isimlerin aday gösterilme süreçlerine ilişkin dönemin parti yöneticilerine de "Bu isimleri kim aday yaptı, kimler referans oldu?" sorularını yöneltti.

Sarı, CHP'nin adayı olarak seçime girip belediye başkanı seçildikten sonra AK Parti'ye katılan Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, Halil Öztürk, Görbil Özcan ve Aydın Dinçer'e ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında Sarı, şunları kaydetti:

"Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, Halil Öztürk, Görbil Özcan ve Aydın Dinçer... CHP'nin adayı olarak seçime girdiler, CHP'ye verilen oylarla belediye başkanı seçildiler. Bugün ise AKP rozeti taktılar. Bunlar halkın oylarını resmen çalmışlardır. Yakalarına taktıkları rozet de bu oy hırsızlığının nişanesidir.

Vatandaşın oyunu alamayan AKP, çareyi siyasi ayak oyunlarında bulmuştur. Ancak bu durum seçmenin iradesini sakatlamakta, demokrasiye de ağır bir darbe vurmaktadır. Milletin seçime olan inancını kaybetmesine yol açan herkes, bunun siyasi faturasını ağır bir şekilde ödeyecektir.

Seçmenin sandıkta ortaya koyduğu irade başka, bugün ortaya çıkan siyasi tablo başkadır. Dönemin yöneticilerine daha önce sorduk, bugün bir kez daha soruyoruz: Bu isimleri kim aday yaptı? Kimler referans oldu? Hangi değerlendirmeler sonucunda CHP'nin belediye başkan adayları oldular? Özeleştiri yapmayı düşünmüyor musunuz? Hiç yüzünüz kızarmıyor mu?"