CHP Sözcüsü Sarı başkanlığındaki heyet Adana\'da Büyükşehir ve Seyhan\'ı ziyaret etti

Haber: Feyaz ÇANAK/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ADANA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı başkanlığındaki parti heyeti, Adana programı kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Adana temasları çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesini ziyaret etti. Sarı'ya ziyaretlerinde CHP Adana İl Başkanı Orhan Bayram ve il örgütü yöneticileri eşlik etti.

CHP heyeti Adana'daki saha programı kapsamında ilk olarak Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Heyeti, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer karşıladı.

Büyükşehir Belediyesindeki temaslarının ardından Seyhan Belediyesine geçen CHP heyeti, burada Seyhan Belediye Başkan Vekili Habibe Akkan ile bir araya geldi.