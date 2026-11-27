(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in cenaze töreninde bir vatandaşın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisine ilişkin, "Önceki Genel Başkanımız Hikmet Çetin'i son yolculuğuna uğurladığımız cenaze töreninde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen sözlü protestoyu kınıyorum" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cenazeler siyasi hesaplaşmaların değil, acıların paylaşıldığı ve son görevlerin yerine getirildiği yerlerdir. Önceki Genel Başkanımız Hikmet Çetin'i son yolculuğuna uğurladığımız cenaze töreninde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen sözlü protestoyu kınıyorum. Siyasi görüş ayrılıkları, hiç kimseye cenaze adabını, toplumsal nezaketi ve insani değerleri yok sayma hakkı vermez. Herkesi siyasi ihtilafları bir kenara bırakmaya, merhumun hatırasına, ailesinin ve sevenlerinin acısına saygı göstermeye davet ediyorum."