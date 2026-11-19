(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yargıtaydan beklenen kararın henüz çıkmadığını belirterek partinin kongre ve kurultay hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Sarı, "Şu anda CHP kongreye hazırdır. Bugün karar çıksa Şubat'ta kurultayı yapabilecek durumdayız" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan Sarı, genel başkanlık adaylığının ise kurultay sürecinde şekilleneceğini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olası başkanlık seçimine de değinen Sarı, "İBB kırmızı çizgimiz, AK Parti'ye geçmesin diye işbirliği yaparız" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Habertürk TV yayınında partisinin kurultay takvimine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) olası başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BUGÜN KARAR ÇIKSA ŞUBATTA KURULTAYI YAPABİLECEK DURUMDAYIZ"

CHP'nin olağan kurultay sürecini eylül ayında başlattığını ve takvimin 14 Şubat'ta tamamlanmasının planlandığını belirten Sarı, Yargıtay'dan beklenen kararın henüz açıklanmadığını söyledi.

Kongre hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Sarı, "Şu anda CHP kongreye hazırdır. Bazı yerler bakımından da fiilen başlamıştır. Biz mahkeme kararını bekliyoruz. Partinin tüm üyeleri kongre ve kurultaya hazır. Bugün karar çıksa Şubat'ta kurultayı yapabilecek durumdayız" dedi.

Kurultay takvimine ilişkin iradelerinin değişmediğini vurgulayan Sarı, parti örgütünün görüşleri doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti.

"KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Sarı, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini açıkladı.

Sarı, "Sayın Genel Başkanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili iradesi nettir. Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Genel başkanlık meselesi kurultay delegeleriyle ilgili durum. Delegeler o günün koşullarında değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce kullandığı "güvenli liman" ifadesini hatırlatan Sarı, mevcut sürecin Kılıçdaroğlu ile yürütülebileceğini kaydetti. Genel başkanlık yarışının parti içinde olağan bir süreç olduğunu belirten Sarı, tablonun bahar aylarında netleşeceğini söyledi.

"İBB KIRMIZI ÇİZGİMİZ, AK PARTİ'YE GEÇMESİN DİYE İŞBİRLİĞİ YAPARIZ"

Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen yargı sürecinde siyasi yasak kararının kesinleşmesi halinde İBB Meclisinde yeni bir başkan seçiminin gündeme gelebileceğini belirten Sarı, belediye meclisindeki siyasi dengelere dikkat çekti.

CHP, YENİ Parti ve DEM gruplarının toplam üye sayısıyla Cumhur İttifakı'nın üye sayısının birbirine yakın olduğunu ifade eden Sarı, İBB yönetiminin Cumhur İttifakı'na geçmemesi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Sarı, "Biz CHP olarak işbirliğine hazırız. Burası AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na gitmesin diye her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Nuri Aslan ile görüştüklerini ve Aslan'ın CHP üyeliğini sürdürmek istediğini belirten Sarı, olası İBB başkanlık seçiminde kendisini destekleyebileceklerini ifade etti.

Sarı, "Nuri Bey elbette adayımız olabilir. Kendisi iradesini sürdürdüğü sürece destekleriz. Başka bir aday olursa o zaman değerlendiririz. İBB kırmızı çizgimiz, AK Parti'ye geçmesin diye işbirliği yaparız" şeklinde konuştu.