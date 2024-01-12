CHP Spor Kurulu Başkanı Türkiye Futbol Federasyonu\'nun yabancı oyuncu kararına tepki gösterdi

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncuların aynı anda ilk 11'de oynayabilmesi yönündeki kararına tepki gösterdi. Şerefhan, "Hakemlerin sahada dövülmesine kayıtsız kalan, Suudi Arabistan'daki kupa skandalına imza atan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve başkanları Mehmet Büyükekşi'den Türk futbolunun geleceği için radikal ve doğru karar almasını beklemiyoruz. TFF Başkanı ve yönetimi sadece koltuğunu korumak için geçici çözümlerle Türk futbolunu ne yazık ki uçuruma sürüklüyor" açıklamasını yaptı.

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncularla ilgili aldığı yeni kararlara tepki gösterdi. Şerefhan'ın açıklaması şöyle:

"Yasaklara ve kısıtlamalara karşıyız, ancak Türk futbolunun alt yapılarına indirilecek darbelere de karşıyız. Milli takımlarımızda Türkiye'den yetişip forma giyen oyuncu sayısı hızla düşüyor. Genelde Almanya, Avusturya ve diğer ülkelerin alt yapısında oynayan isimler kadroda yer bulmaya başladı. Niçin? Çünkü TFF yerli oyuncuların sistemde forma şansı bulmalarını sağlayacak ortamı yaratamıyor. Bizler de büyük paralar ödenen yabancı oyuncuların sınırlamalarla forma giymelerine engel olunmasına sıcak bakmıyoruz. Ancak Türkiye'nin dört bir yanındaki alt yapıdan yetişen çocuklar üst yapıda nasıl şans bulacak?

Burada TFF'ye düşen Türk oyuncu oynatan kulüplere maddi olarak destek sağlaması böylelikle Türk oyuncuların önünün açılmasıdır. Bunu çeşitli şekillerde uygulayabilirsiniz. Ancak hakemlerin sahada dövülmesine kayıtsız kalan, takımları sahadan çeken başkanlara yaptırım uygulayamayan, son olarak da Suudi Arabistan'daki kupa skandalına imza atan TFF'den ve başkanları Mehmet Büyükekşi'den Türk futbolunun geleceği için radikal ve doğru karar almasını beklemiyoruz. TFF Başkanı ve yönetimi sadece koltuğunu korumak için geçici çözümlerle Türk futbolunu ne yazık ki uçuruma sürüklüyor."