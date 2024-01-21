CHP Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Volkan Nallar Oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanlığınca yapılan Belediye Başkanı Adayı ön seçimini Volkan Nallar kazandı.

Yeni Sanayi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen seçime aday adayları Volkan Nallar, Cenk Boduç, Şeref Çetin, Mehmet Sabri Yüce, Murat Uysal ve Recep Ökten katıldı.

4 bin 41 üyenin oy kullandığı ön seçimde Volkan Nallar 1718, Cenk Boduç 1153, Şeref Çetin 420, Mehmet Sabri Yüce 255, Murat Uysal 247 ve Recep Ökten 221 oy aldı. 27 oy ise geçersiz sayıldı.

Ön seçim sonucuna göre, Nallar CHP'den Süleymanpaşa belediye başkan adayı olmaya hak kazandı.