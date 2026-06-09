CHP Toplantısında Gergin Bekleyiş - Son Dakika
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CHP Toplantısında Gergin Bekleyiş

09.06.2026 10:04
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CHP Grup Toplantısı'na katılım tartışmaları sürerken partililer Meclis önünde bekliyor.

(ANKARA) - CHP Grup Toplantısı'nda kimin konuşacağı tartışması sürerken, bazı CHP'li milletvekilleri grup salonunda, toplantıyı izlemek için gelen partililer ise Meclis önünde bekliyor. Grup salonunun 650 kişi kapasiteli olduğu, izleyicilerin Meclis içine saat 11.00 itibarıyla giriş yapabileceği öğrenildi.

CHP'nin bugün saat 13.30'da düzenlenecek Meclis Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mi konuşacağı tartışması sürüyor. Her iki ismin de konuşma yapacağını açıklamasının ardından grup toplantısına katılmak için gelen partililer sabah erken saatlerde TBMM Dikmen Kapısı önünde beklemeye başladı.

TARAFLAR ARASINDA GERGİNLİK

Emniyet güçleri Meclis'in Dikmen ve Çankaya kapıları önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Girişlere yakın yerlerde çevik kuvvet ekipleri bekliyor. Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililerin bazıları Özgür Özel bazıları Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar attı, taraflar arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. Gerginliği CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya araya girerek sakinleştirdi.

Grup salonunun 650 kişi kapasiteli olduğu, izleyicilerin Meclis içine saat 11.00 itibarıyla giriş yapabileceği öğrenildi.

CHP'Lİ VEKİLLER GRUP SALONUNDA

Özgür Özel'i destekleyen bazı milletvekilleri sabahın erken saatlerinde toplantının yapılacağı grup salonunda yerini aldı. Milletvekillerin toplantı saatine kadar salonda kalacağı öğrenildi. Bazı milletvekilleri ise salona erken girebilmek için geceyi Meclis'te geçirdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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