CHP ve HKP Ortak Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP ve HKP Ortak Ziyaret Gerçekleştirdi

26.02.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, HKP'yi ziyaret ederek ortak meseleleri görüştü.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, HKP İstanbul İl Örgütü'nde Genel Başkan Nurullah Efe, İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman ve partilileri ziyaret etti.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortak paydamız adalet, demokrasi ve güzel Türkiye'miz. Nazik misafirperverlikleri için Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti. Ülkemizin gidişatını, AKP'gillerin yarattığı yıkımı ve buna karşı yapılması gerekenleri konuştuğumuz sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. 19 Mart sürecinden bu yana her mitingde halkımızla omuz omuza mücadele ettiğimiz için teşekkürlerini ileten Özgür Çelik ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de halkımızla birlikte alanlarda olacağımızı belirtiyoruz."

Ziyarette Çelik'in Efe'ye "Millete Emanet" kitabını, Efe'nin ise Çelik'e "Diploması yok, bu sebeple attığı bütün imzalar, kurduğu bütün hükümetler yok hükmündedir" adlı kitabı hediye ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP ve HKP Ortak Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Fenerbahçe tarihi geri dönüşün eşiğinde
Canlı anlatım: Fenerbahçe tarihi geri dönüşün eşiğinde
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 00:20:52. #7.13#
SON DAKİKA: CHP ve HKP Ortak Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.