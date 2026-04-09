CHP ve İYİ Parti Liderleri Erken Seçim Vurgusu Yaptı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptıkları görüşme sonrası erken seçim ihtiyacını vurguladı. Özel, AKP'ye yönelik eleştirilerde bulunurken, Dervişoğlu erken seçim talebini destekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görüşme sonrası ortak açıklamada erken seçim ihtiyacına vurgu yaptı. Özel, ara seçim çağrısını sürdürdüğünü belirterek, CHP'nin 'çoklu saldırılar' altında olduğunu ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendiğini ifade etti. Erdoğan'a hitaben, anayasa değişikliğine karşı çıktıklarını, belediye başkanlarının yargılandığını ve erken seçim istediklerini söyledi, ancak bunun kaçınıldığını belirtti.

Operasyonlara karşı 'hodri meydan' dediklerini ve seçim önerdiklerini kaydeden Özel, Aydın, Adana, Antalya, İstanbul ve Bursa gibi yerlerde sandık konulmasını önerdi. Bursa'da belediye başkanının tutuklanmasını eleştirerek, belediye meclis çoğunluğuyla yönetimi ele geçirmeye çalıştıklarını iddia etti. Türkiye'nin sandığa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, erken genel seçim veya erken yerel seçime razı olduklarını belirtti ve anayasa hükümlerine atıfta bulundu.

Müsavat Dervişoğlu ise Türkiye'nin yönetilemediğine işaret ederek, erken genel seçime ihtiyaç duyulduğunu paylaştı. Erken seçim talebi gündeme gelirse ara seçim talebinin ortadan kalkacağını söyledi ve 'Seçimin her türlüsü için evet oyu kullanırız' diyerek desteğini açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Özgür Özel, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:45:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.