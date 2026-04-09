CHP ve İYİ Parti Liderleri Erken Seçim Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görüşme sonrası ortak açıklamada erken seçim ihtiyacına vurgu yaptı. Özel, ara seçim çağrısını sürdürdüğünü belirterek, CHP'nin 'çoklu saldırılar' altında olduğunu ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendiğini ifade etti. Erdoğan'a hitaben, anayasa değişikliğine karşı çıktıklarını, belediye başkanlarının yargılandığını ve erken seçim istediklerini söyledi, ancak bunun kaçınıldığını belirtti.

Operasyonlara karşı 'hodri meydan' dediklerini ve seçim önerdiklerini kaydeden Özel, Aydın, Adana, Antalya, İstanbul ve Bursa gibi yerlerde sandık konulmasını önerdi. Bursa'da belediye başkanının tutuklanmasını eleştirerek, belediye meclis çoğunluğuyla yönetimi ele geçirmeye çalıştıklarını iddia etti. Türkiye'nin sandığa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, erken genel seçim veya erken yerel seçime razı olduklarını belirtti ve anayasa hükümlerine atıfta bulundu.

Müsavat Dervişoğlu ise Türkiye'nin yönetilemediğine işaret ederek, erken genel seçime ihtiyaç duyulduğunu paylaştı. Erken seçim talebi gündeme gelirse ara seçim talebinin ortadan kalkacağını söyledi ve 'Seçimin her türlüsü için evet oyu kullanırız' diyerek desteğini açıkladı.