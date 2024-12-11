CHP ve MHP Heyetleri Kayyum Düzenlemelerini Görüşüyor

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(TBMM) - CHP ve MHP heyetlerinin "kayyum konusunda yapılacak düzenlemelere ilişkin görüşmesi başladı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ı TBMM'deki odasında ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun ele alınması gerektiği açıklaması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yıldız'ın açıklamalarını olumlu değerlendirmesinin ardından yürütülen temaslar çerçevesinde CHP ve MHP heyetleri bugün saat 13.30'da bir araya geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, saat 13.30'da TBMM'de, CHP grubunun da bulunduğu koridorda olan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı odasında ziyaret etti. Erkan Akçay ve Levent Bülbül tarafından kapıda karşılanan CHP heyeti, daha sonra Akçay'ın odasına geçti. Görüşme basına kapalı yapılıyor.

Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" açıklamasında bulunmuştu.