CHP ve SHP eski genel başkanları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce\'yi ziyaret etti

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(ESKİŞEHİR) - CHP'nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile SHP'nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan oluşan heyet, ziyarette, Başkan Ünlüce'yi seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Ayşe Ünlüce de CHP'ye emek vermiş isimlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, ziyaretleri dolayısıyla misafilerine teşekkür etti. Öymen, Çetin ve Karayalçın da Ünlüce'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, görevinde üstün başarılar diledi.

Ziyarette, CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin ile CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da yer aldı.