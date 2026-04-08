CHP ve TİP Liderleri Anayasa ve Ara Seçim Konularını Görüştü

08.04.2026 14:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ara seçim ve anayasa uygulamalarını ele alan bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara seçim açıklamalarını eleştirerek Anayasa'nın çiğnendiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir görüşme yaptı ve ardından basına açıklamalarda bulundu. Görüşmede, ara seçim tartışmaları ve anayasa uygulamaları öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Özel, misafirperverlik için teşekkür ederek, siyasi parti genel başkanlarını ziyaret etme kararı olduğunu, ancak TİP'in de ziyaret talebiyle bugünkü buluşmanın gerçekleştiğini belirtti. Erkan Baş ise, Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının gaspına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını, Meclis'te birlikte çalıştıklarını ve Anayasa konularında mücadele ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulama sorumluluğunu hatırlattı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ara seçim gündemimizde yok' açıklamasını eleştirerek, bunun yürütmenin yasamaya müdahalesi olduğunu ve Anayasa'yı çiğnediğini savundu. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması yasağının hak ihlali olduğuna dair kararlara atıfta bulunarak, dünyada otokratlar ve demokratlar arasında bir ayrım olduğunu, Türkiye'de Erdoğan'ın bu gruba dahil olduğunu belirtti. Anayasa'ya sahip çıkmanın toplum düzeni ve sandık için gerekli olduğunu vurguladı. Ara seçim yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu, Anayasa'nın ilgili maddelerine işaret ederek açıkladı. Erdoğan'ın ara seçim yapmayacağını söylemesinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerini de reddetmek anlamına gelebileceğini ifade etti. AK Parti'nin gerileme içinde olduğunu ve ara seçimden kaçtığını öne sürdü, çünkü seçim sonuçlarının güç kaybını ortaya çıkaracağını savundu. Özel, Numan Kurtulmuş'u gelecek hafta ziyaret edeceğini ve onun Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulama sorumluluğu olduğunu, özellikle Can Atalay'ın serbest bırakılması konusunda harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Tüm partilerin bir araya geldiği komisyonun başkanı olarak Kurtulmuş'un bu konuda özel bir görevi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Özgür Özel, Erkan Baş

