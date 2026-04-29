CHP, yargı kıskacına karşı muhalefetle ortak mücadele hattı oluşturacak - Son Dakika
CHP, yargı kıskacına karşı muhalefetle ortak mücadele hattı oluşturacak

29.04.2026 10:02
CHP, belediyelere yönelik yargı operasyonlarına karşı muhalefet partileriyle iş birliği yaparak ortak mücadele hattı oluşturmayı ve 4 Mayıs'tan itibaren sahaya inerek hukuk ihlallerini anlatmayı kararlaştırdı.

CHP, belediyelere yönelik yargı operasyonlarına karşı mücadele alanını genişletmek için yeni yol haritası belirledi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, muhalefet partileriyle iş birliği yapılarak ortak mücadele hattı oluşturulması ve 4 Mayıs'tan itibaren parti kadrolarının sahaya inerek hukuk ihlallerini anlatması kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın soruşturmalara karşı ortak tutum çağrısı sonrası CHP yönetimi, belediye başkanları ve parti organlarını toplayarak yeni yol haritasını belirledi. Toplantıda, muhalefet partileriyle iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanları oluşturulması kararlaştırıldı. 2023 seçimlerinden sonra dağılan muhalefet bloğunun 'demokrasi cephesi'nde buluşması hedefleniyor.

CHP lideri Özgür Özel'in ara seçim talebiyle muhalefet liderlerine yaptığı ziyaretlerde iş birliğinin temelleri atıldı. Görüşmelerde ara seçim, ekonomi, siyasi etik yasası ve hukuk ihlallerine karşı ortaklaşma konusunda anlayış birliğine varıldı. Parti yöneticileri, bu yakınlaşmanın ileride ittifaka dönüşebileceğini ancak Altılı Masa formatında olmayacağını belirtiyor.

Muhalefetin ilk ortak çalışma grubu 'Siyasi Etik Yasası' için oluşturulacak. CHP ayrıca önümüzdeki aylarda dış politika ve kalkınma konferansları düzenleyecek. Parti, 4 Mayıs'tan itibaren 81 ilde eş zamanlı saha çalışması başlatacak ve seçmenle yüz yüze görüşmeler yaparak iktidar hedeflerini anlatacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel CHP, yargı kıskacına karşı muhalefetle ortak mücadele hattı oluşturacak - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP, yargı kıskacına karşı muhalefetle ortak mücadele hattı oluşturacak - Son Dakika
